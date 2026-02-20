전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.02.22 (일)
[금/유가] 美·이란 긴장에 유가 6개월래 최고…금 보합

트럼프 "이란 합의 안되면 나쁜일 발생...열흘 안에 알게돼"
이란, 러시아와 해군 합동훈련 계획
미 주간 실업수당 청구 예상보다 크게 감소

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 간 긴장이 고조되면서 19일(현지시각) 국제유가가 6개월래 최고치로 올랐다. 금값은 지정학 리스크와 인플레이션 지표를 지켜보며 보합권에 머물렀다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 1.24달러(1.9%) 상승한 66.43달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 4월물은 배럴당 1.31달러(1.9%) 오른 71.66달러에 마감했다.

이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 핵 협상과 관련해 "앞으로 열흘 안에 결과를 알게 될 것"이라며 합의가 이루어지지 않을 경우 군사적 선택지도 배제하지 않겠다고 경고했다.

미 해군의 에이브러햄 링컨 항모. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 지난해 7월 미군이 이란 핵시설 3곳을 미사일과 항공기로 타격한 사실을 상기시키며 "이제 한 걸음 더 나아가야 할 수도 있고 아닐 수도 있다"고 언급했다.

컨설팅업체 리포 오일 어소시에이츠의 앤드루 리포 사장은 "지정학적 긴장과 미국이 가까운 시일 내 이란을 타격할 수 있다는 우려가 유가를 끌어올렸다"며 "시장은 어떤 일이 실제로 발생할 가능성을 선반영하며 계속 상승할 것"이라고 말했다.

이란 반관영 파르스 통신은, 이란이 러시아와 합동 해군 훈련을 계획하고 있다고 보도했다. 이는 며칠 전 군사 훈련을 위해 호르무즈 해협을 몇 시간 동안 봉쇄한 데 이은 조치다.

한편 미국의 원유 재고는 900만 배럴 감소한 것으로 확인됐다. 정제 가동률과 수출이 증가한 영향이다. 이는 2월 13일로 끝난 주간에 원유 재고가 210만 배럴 증가할 것이라는 로이터 설문 전망과는 반대되는 결과다.

프라이스 퓨처스 그룹의 필 플린 선임 애널리스트는 "지난주에는 폭풍 등 기상 영향으로 재고가 늘었지만, 이제 재고 감소가 나타나고 있다"고 말했다. 그는 이어 "수요가 견조한 탄탄한 시장이며, 이런 흐름은 당분간 유가를 지지할 것"이라고 덧붙였다.

금값은 투자자들이 미국과 이란 간 긴장을 평가하는 가운데, 미국 실업수당 청구 건수가 감소하며 노동시장의 안정성을 시사하자 보합세를 나타냈다. 시장은 이번 주 후반 발표될 인플레이션 지표를 주시하고 있다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 0.2% 하락한 4,997.40달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한국시간 기준 20일 오전 3시 31분 온스당 4,979.18달러로 변동이 없었다.

RJO 퓨처스의 수석 시장 전략가 다니엘 파빌로니스는 "시장이 변동성 속에서 위아래로 흔들리며 횡보하고 있다"고 말했다. 이어 "이란과의 긴장이 금값을 지지하고 있으며, 전반적인 전망은 여전히 강세지만, 이란 상황 외적인 요인으로 한 차례 추가 하락이 나타날 가능성도 있다"고 덧붙였다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 2월 14일 기준 20만 6천 건으로 감소해, 시장 예상치인 22만 5천 건을 크게 밑돌았다. 이는 지난주 발표된 견조한 월간 고용보고서가 시사한 노동시장 강세를 재확인한 것이다.

투자자들은 이제 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 금요일 발표되기를 기다리고 있으며, 이를 통해 향후 통화정책 방향에 대한 추가 단서를 얻고자 하고 있다.

현재 시장은 올해 첫 미국 금리 인하가 6월에 이뤄질 것으로 예상하고 있다. 이자를 지급하지 않는 자산인 금은 일반적으로 저금리 환경에서 강세를 보인다.

kwonjiun@newspim.com

"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

