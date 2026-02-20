폐 치안센터가 도서관으로…서울시, '서교 펀 활력소' 개장

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 오랜 기간 비어 있던 마포구 서교동 폐 치안센터를 다채로운 프로그램이 있는 작은 도서관으로 새 단장한다.

서울시는 '서교 펀 활력소'를 개방한다고 20일 밝혔다. 서교 펀 활력소는 서울시가 추진 중인 저이용 도시공간 혁신사업중 폐 치안센터를 활용한 1호 사업이다.

서교 펀 활력소 [사진=서울시]

서울시의 저이용 도시공간 혁신사업은 유휴공간을 머물고 싶은 지역 명소로 재탄생시키는 사업이다. 지난해에는 여의도 지하벙커를 재정비하여 전시·문화공간으로 개방한 바 있다.

이번에 개장하는 서교 펀 활력소는 홍대입구 및 합정역 인근으로 유동인구가 매우 많은 곳이나 공실로 방치되어 주변과 단절돼 있었다. 서울시는 운영 사업자를 공모해 민간 사업자와 리모델링 공사를 거쳐 공간을 개선했다.

서교 펀 활력소는 2030세대와 외국인도 편하게 들를 수 있는 작은 도서관과 커뮤니티 라운지로 꾸며졌다. 이곳에서 로컬 작가 전시·북토크·다국어 프로그램 등 일상에서 가볍게 즐길 수 있는 문화 프로그램을 상시 운영한다.

여행·디자인·음악·도시문화에 특화된 큐레이션뿐만 아니라 서울시를 주제로 한 다양한 도서를 비치했다. 또 읽기 쉬운 글로 바꿔주는 쉬운 글 AI 서비스도 함께 제공한다. 라운지에는 콘센트 좌석과 소규모 모임을 위한 테이블을 배치해 창작자, 프리랜서, 유학생, 관광객이 머무르며 정보와 경험을 나눌 수 있도록 했다.

관광 동선 중간에 있는 장점을 살려, 이곳에 머물며 체험할 수 있는 프로그램을 제공함으로써 장기 체류형 방문을 유도하고 지역 인근 상권과의 상생을 도모하고, 주민·상인·방문객 모두에게 새로운 활력 공간이 될 수 있도록 운영할 예정이다.

서울시는 이런 동네 곳곳의 공실, 노후 공공시설, 소규모 빈 점포 등을 발굴해 펀 활력소를 확장할 계획이다.

김용학 서울시 미래공간기획관은 "버려졌던 작은 공간이 동네의 즐거움을 만드는 거점으로 거듭났다"며 "서교 펀 활력소를 시작으로 매력적인 유휴공간을 지속 발굴하여, 시민 누구나 가까운 곳에서 문화와 휴식을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com