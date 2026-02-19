또 폭설... 스키 하프파이프 예선도 20일로 하루 미뤄

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이탈리아 알프스 산악 지역인 리비뇨에 폭설이 다시 쏟아져 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스키 일정이 또 멈췄다.
대회 조직위원회는 19일 프리스타일 스키 남자 하프파이프 예선을 하루 미뤘다고 발표했다. 19일 오전 10시 30분(현지시간)에 열릴 예정이던 경기는 20일 오전 10시 30분으로 변경됐다. 이 경기에는 한국의 이승훈과 문희성(이상 한국체대)이 출전할 예정이었다.
하프파이프는 반원통형 슬로프에서 공중 연기를 펼치고 심판이 점수를 매겨 순위를 정하는 종목이다. 스노보드가 아닌 스키를 타고 같은 형태의 파이프에서 연기를 펼치는 것이 스키 하프파이프다.
남자 하프파이프 결선은 애초 20일 오후 7시 30분(현지시간)으로 잡혀 있어 오전에 예선을 치르고 오후에 결선을 뛰어야 한다.
리비뇨 스노파크 인근 에어리얼·모굴 파크에서 19일 오전 11시에 열릴 예정이던 프리스타일 스키 남자 에어리얼 예선과 결선도 하루 미뤄져 20일에 열린다. 에어리얼 종목에는 한국 선수가 출전하지 않는다.
리비뇨는 이번 대회 내내 눈이 변수다. 지난 17일에도 폭설로 스노보드 여자 슬로프스타일 결선과 스키 에어리얼 예선 등이 연기됐다.
