조원휘 대전시의장 "KAIST 의과학원, 미래형 인재 양성 핵심 거점"

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시의회는 19일 조원휘 의장이 KAIST 혁신 디지털 의과학원 착공식에 참석했다고 밝혔다.
KAIST 혁신 디지털 의과학원은 다음해까지 총 422억 원이 투입돼 연면적 9731㎡ 규모(지하 1층~지상 6층)로 조성된다.
주요 시설로는 데이터 기반 융복합 헬스케어 개발센터, AI 정밀의료 플랫폼 연구센터, 디지털의료바이오 공동장비 연구실, 기업 및 창업자 공유공간 등이 구축된다. 이를 통해 의학과 공학을 융합한 의사과학자 양성과 바이오 혁신 생태계 조성이 본격화될 예정이다.
조원휘 대전시의장은 축사를 통해 "의사과학자는 의학적 전문성과 공학적 사고를 동시에 갖춘 미래형 인재"라며 "이곳에서 양성될 인재들이 인류 난제 해결과 바이오 산업 경쟁력 강화의 중심 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "2030년까지 조성될 원촌동 첨단바이오 메디컬 혁신지구와 시너지를 낸다면 대전이 명실상부한 '글로벌 바이오 허브'로 우뚝 도약할 것"이라고 강조했다.
