경남도, 2026년 RISE사업 등 미래인재 육성 본격화

1162억 원 교육-취업 선순환 구축

AI 트랙 및 연구대학 특성화 발전

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 2026년을 지역의 미래 경쟁력을 본격적으로 도약시키는 전환점으로 삼고, 교육혁신과 지·산·학·연 협력 강화를 통한 정주인재 양성을 본격화한다.

김성규 교육청년국장은 19일 경남도청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "RISE사업 성과 창출, 거점국립대 육성, 통합대학 출범, 교육발전특구 고도화, 청년 꿈 아카데미 확대 등 핵심 정책을 추진한다"고 밝혔다.

김성규 경남도 교육청년국장(오른쪽 두 번째)이 19일 오전 경남도청 프레스센터에서 ·산·학·연 협력 강화를 통한 정주인재 양성과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.02.19

도는 지난해 대학-산업 연계 기반을 마련하고 RISE사업, 교육발전특구 시범사업으로 지역인재 학습·취업·정착 기반을 조성했다. 올해 총 6285억원을 투입해 교육·산업·청년·지역 연결 기반을 완성한다.

경남 RISE는 대학·지역 공동 성장 플랫폼으로 산학협력 확대와 취업 연계를 중점한다. 지난해 782개 기업과 협약해 공동 교육과정 운영, 공동 연구개발, 학생 취업 사례를 만들었다. 올해 1162억원을 투입해 교육-취업-정주 선순환을 창출한다.

지산학연 주체 상시 소통 온라인 네트워크를 구축하고 경남테크노파크 등 공공기관을 참여기관으로 확대한다. 도와 RISE센터가 중재·컨트롤타워 역할을 한다. 원전·방산·미래차 주력 산업 연계 교류를 강화한다.

연암공대 AI 트랙 24개 기업 확대, 경상국립대 KAI 사례를 전 대학·전략산업으로 확산한다. AI 융합 교육 고도화, 학생 전주기 이력 관리로 취업률 제고를 지원한다. 2년 차 성과관리를 출력 중심에서 지역 변화 영향 중심으로 전환한다.

경상국립대를 우주항공·방산 특성화 연구대학으로 육성한다. GADIST 중심 첨단 연구를 강화하고 지난해 15개 국가과제 103억원을 수행한 강점을 활용한다. 정부 '서울대 10개 만들기' 사업에 도-대학-산업 협의체로 대응한다.

국립창원대는 3월1일 거창·남해 캠퍼스 출범한다. 도립거창대·남해대 통합으로 학생정원 감축 없이 지역소멸 우려를 해소했다. 전국 최초 다층학사제 운영으로 지역산업 인력 양성 스펙트럼을 넓힌다. 3개 캠퍼스 균형발전 지원을 지속한다.

교육발전특구 시범사업에 959억원을 투입해 14개 시군 맞춤 교육모델을 확산한다. 지난해 미래전략산업 특구 3370명 참여, 로컬유학 특구 생태·인문 교육 749명, 해양관광 특구 '오시다 남해살이' 운영, 통영 문화예술 특구 지정 성과를 고도화한다. 현장 컨설팅·성과관리로 우수모델 발굴, 정식 지정 목표다.

청년 꿈 아카데미는 성공스토리 1000명 발굴, 토크콘서트 33회 1만명, 꿈 캠프 26회 700명으로 확대한다. 인플루언서·다채널 홍보, 콘테스트 상금 1200만원 상향으로 브랜드화한다.

김성규 국장은 "대학 충원율·취업률 개선, 청년 유출 감소가 정책 성과"라며 "2026년을 대학혁신·인재양성·청년정책 연계 원년으로 선순환 고리를 구축하겠다"고 말했다.

