한국 첫 金 최가온, 골절 3곳에도 포기하지 않았던 투혼

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자= 한국에 첫 금메달을 안긴 최가온(18·세화여고)이 병원 검진 사진을 올렸다. '3 fractures'라는 표현으로 보아 세 곳에 골절상을 입은 것으로 보인다.
최가온은 지난 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 총점 90.25점을 기록, 클로이 김(88.00점)과 오노 미츠키(일본·85.00점)를 제치고 넘고 금메달을 목에 걸었다.
최가온의 금메달은 이번 올림픽 한국의 1호 금메달이자, 한국 스키·스노보드 역사상 첫 번째 금메달, 이 종목 최연소 금메달 기록 등으로 의미를 더했다.
부상 투혼 속에 포디움 가장 높은 곳에 서 세계 올림픽 팬들에 감동도 선사했다. 최가온은 1차 시기 중 보드를 타고 내려오는 과정에서 부상을 당했다. 보드가 하프파이프 윗부분인 립(lip)에 걸려 크게 넘어졌다. 고통을 참고 2차시기에 나섰지만 착지가 흔들렸다. 고득점을 기대하기 어려운 상황이었다. 하지만 최가온은 3차 시기에서 안정적인 그랩과 착지로 고득점을 차지하며 기적같은 우승을 차지했다.
지난 16일 금의환향한 최가온은 귀국 기자회견에서 "무릎 상태는 많이 좋아졌다"라고 했다. 이후 병원에서 검진을 받을 예정이라고 밝혔는데 최근 올린 그의 SNS(Social Network Service) 게시글로 볼 때 골절 진단을 받은 것으로 보인다.
세 곳이나 골절되는 상황 속에서도 금메달을 따낸 최가온의 금빛 감동이 다시금 주목을 받고 있다.
iaspire@newspim.com