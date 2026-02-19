동해시, 청소년 정보접근성 강화...'교육/청소년' 전용 메뉴 신설

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 교육발전특구 시범지역 3년차를 맞아 정보 접근성을 강화하고 교육정책의 체감도를 높이기 위해 오는 3월 시 공식 누리집에 '교육/청소년' 전용 메뉴를 신설한다.
19일 시에 따르면 그동안 시는 교육정책 홍보를 위해 네이버 밴드 등 외부 플랫폼을 활용했지만, 청소년 가입 제한으로 인해 정보 접근에 한계가 있었다. 이에 시는 청소년이 직접 필요한 정보를 찾아보고 각종 혜택을 누릴 수 있도록 공신력 있는 자체 온라인 통합 창구를 마련했다.
특히 이번 개편을 통해 여러 부서에 흩어져 있던 청소년 시설 및 프로그램 안내, 청소년증 발급, 각종 지원 혜택 정보를 한 메뉴로 통합해 시민들이 '원스톱'으로 확인할 수 있도록 편의성을 대폭 높였다.
신설되는 '교육/청소년' 메뉴는 시 공식 누리집 메인 화면 내 '교육발전특구' 바로가기 배너를 통해 쉽게 접근할 수 있으며, 만 9세부터 24세까지의 청소년과 학부모라면 누구나 제한 없이 최신 교육정책과 지원정보를 실시간으로 확인할 수 있다.
천수정 동해시 체육교육과장은 "청소년들이 가입 제한 등으로 인해 정보를 얻지 못하는 일이 없도록 하는 것이 이번 개편의 최우선 목표"라며 "이번 조치를 계기로 시범지역 운영 성과를 체계화해 교육발전특구 정식 지정을 위한 기반을 더욱 탄탄히 하겠다"고 말했다.
