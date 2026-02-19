동해시, 잠복결핵 치료 전 과정 지원

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 시민 건강 증진과 결핵 예방 강화를 위해 '잠복결핵 치료응원 3단계 프로젝트'를 본격 추진한다.
19일 시에 따르면 시는 2024년 결핵환자 접촉자 검진율 100%를 달성했지만, 잠복결핵감염 치료관리율은 67.5%에 그쳤다. 이는 잠복결핵의 무증상 특성으로 인해 시민들의 치료 필요성 인식이 낮기 때문이라는 분석이다.
이에 시는 지난해부터 적극적인 치료 독려와 복약관리 강화, 지속적인 상담·모니터링을 추진한 결과 치료관리율을 90.8%까지 끌어올리는 성과를 거뒀다.
올해는 이러한 성과를 기반으로 건강관리, 복약관리, 치료 동기 부여를 결합한 '잠복결핵 치료응원 3단계 프로젝트'를 새롭게 추진한다. 프로젝트는 치료 전·중·후 혈액검사를 통해 건강상태를 점검하고, 단계별 복약 상담과 응원선물, 치료완료자 수료증 발급 등으로 치료 전 과정을 체계적으로 지원하는 것이 핵심이다.
잠복결핵감염은 증상과 전염성이 없어 치료의 필요성을 느끼기 어려운 데다, 약 3개월간 복약을 지속해야 하는 부담으로 치료 중단률이 높은 질환이다.
윤혜경 동해시 예방관리과장은 "잠복결핵 치료는 결핵 발병을 예방하는 가장 효과적인 방법으로, 무엇보다 끝까지 완주하는 것이 중요하다"며 "시민들의 치료 참여를 높이기 위해 체계적인 관리와 응원 프로그램을 지속 확대하겠다"고 말했다.
