오준환 경기도의원, 고양시에서 출판기념회 연다

저서 '고양시민께 전해드리는 오준환 정책이야기…'

22일 오후 킨텍스 제2전시장 301·302호에서 개최

[고양=뉴스핌] 최환금 기자 = 국민의힘 소속 경기도의희 오준환 의원(고양9)이 고양시장 출마를 앞두고 저서 출판기념회를 개최한다고 19일 밝혔다.

오준환 의원은 22일 오후 고양시 대화동 킨텍스 제2전시장 301·302호에서 '고양시민께 전해드리는 오준환의 정책이야기 JUMP 고양!' 출판기념회를 연다. 이번 행사는 지난 4년간 경기도의원으로서의 의정 성과를 시민들과 공유하고 고양특례시의 미래 정책 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

오준환 경기도의원이 저서 출판기념회를 개최한다.

1965년 서울 태생인 오 의원은 성남고를 졸업한 뒤 미국 캘리포니아 주립대 경영학과와 동 대학원(MBA)을 마친 경영 전문가다. (사)고양시관광협의회 회장을 역임하며 지역 발전에 앞장선 그는 제11대 경기도의회에 입성해 현장 목소리를 도정에 반영해왔다.

특히 경기도 문화관광발전위원회 초대 위원장으로서 지난해 고양시에서 열린 '2025 스페셜올림픽코리아' 대회를 성공적으로 유치·운영했다. 오유근 전 서울시의회 부의장의 아들이자 오신환 전 국회의원의 형으로도 알려진 그는 고양시장 출마를 공식화하며 지역 정치권의 주목을 받고 있다.

오준환 경기도의원 저서 '고양시민께 전해드리는 오준환의 정책이야기 JUMP 고양!' 표지.

오 의원은 출간 소회에서 "고양시민의 시간은 줄이고 지갑은 채우고 고양은 JUMP 해야 한다. 시민들의 삶은 여전히 고달프고 도시 성장은 멈춘 지 오래됐다"며 "현장에서 들은 진솔한 목소리를 정책에 담아 이 책을 냈다"면서 "책의 마지막 페이지는 끝이 아니라 고양시 새 역사의 첫 페이지"라며 "시민들과 함께 더 큰 이야기를 써나가자"고 밝혔다.

이 저서는 오 의원이 고양시 곳곳을 돌며 경청한 시민 의견을 정책과 예산으로 연결한 생생한 기록이다. 교통망 확충, 지역 경제 활성화, 주거 환경 개선 등 고질적 현안을 해결하기 위한 고민과 발로 뛰어온 과정, 그 성과를 상세히 담았다. 그는 '말보다 성과'라는 정치 철학을 강조하며 탁상행정이 아닌 현장 중심의 실천 방안을 책 곳곳에 녹여냈다는 평가를 받고 있다.

이번 출판기념회에는 국민의힘 주요 정치인, 고양시 지역 인사, 시민사회 단체 관계자, 주민들이 대거 참석할 예정이며 행사는 저자와의 대화, 축사, 사인회 등으로 구성된 프로그램은 소통의 장으로 꾸며진다.

