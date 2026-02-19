고흥군, 공식 관광 SNS로 여행정보 한눈에 제공

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 공식 관광 SNS를 통해 관광객과 군민에게 고흥 전역의 여행 정보를 통합 제공하고 있다.
19일 군에 따르면 인스타그램·블로그·페이스북 등 공식 관광 SNS를 통해 ▲주요 관광명소와 숨은 명소 ▲계절별 축제·지역 행사 ▲현지인 추천 맛집 ▲관광지별 체험 프로그램 ▲참여형 이벤트 소식 등 고흥 관광 전반의 콘텐츠를 체계적으로 올리고 있다.
또 관광객이 SNS를 효율적으로 활용할 수 있도록 이용 요령도 안내하고 있다. 우선 고흥 관광 SNS 계정을 팔로우하면 축제·행사·프로그램 운영 등 최신 소식을 실시간으로 받아볼 수 있고, 연휴 기간 관광지 운영 현황이나 기상에 따른 일정 변경 같은 긴급 공지도 방문 전 확인할 수 있다.
가보고 싶은 명소나 음식점 게시물을 저장해 두면 일정 계획에 활용할 수 있고, 계절별 축제·체험 프로그램·이벤트 일정을 미리 확인하면 보다 알뜰한 여행 설계가 가능하다. 관광 홍보 영상과 이미지 콘텐츠를 통해 현장 분위기와 주요 관광 자원을 미리 살펴볼 수 있어 여행 만족도를 높일 수 있다는 설명이다.
군 관광정책실 관계자는 "공식 관광 SNS를 통해 관광명소, 축제, 행사, 맛집, 프로그램 등 다양한 정보를 제공하고 있다"며 "고흥을 방문하기 전 SNS에서 필요한 정보를 확인하면 여행 준비에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.
chadol999@newspim.com