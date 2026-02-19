단양군, 27일까지 모바일 헬스케어 대상자 모집

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 군민의 만성질환 예방과 건강생활 실천을 지원하기 위해 '2026년 모바일 헬스케어 사업' 대상자를 오는 27일까지 모집한다.
모바일 헬스케어 사업은 스마트폰 애플리케이션과 스마트 기기를 활용해 보건의료원 소속 운동처방사가 비대면으로 맞춤형 건강상담을 제공하는 건강관리 프로그램이다.
참여자는 3월부터 11월까지 9개월간 체계적인 건강관리 서비스를 받게 된다.
모집 대상은 혈압·당뇨·콜레스테롤 관련 약물을 복용하지 않는 만 65세 미만 단양군민 중 건강검진 결과 건강위험요인을 1개 이상 보유한 자다.
건강위험요인은 혈압, 공복혈당, 허리둘레, 중성지방, HDL콜레스테롤 수치 등을 기준으로 판정된다.
참여자에게는 신체활동 실천 평가와 개인별 맞춤형 건강상담이 제공되며, 주기적인 체중관리 정보 안내와 건강 목표 달성 시 기념품도 지원된다.
군 관계자는 "모바일 기반 건강관리 서비스를 통해 군민들이 일상 속에서 꾸준히 건강을 관리할 수 있도록 돕겠다"며 "만성질환 예방에 관심 있는 군민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.
