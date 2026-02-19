트럼프, 이란 공격시 거점 필요 이유로 영국에 "섬 반환말라"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도양 전략 요충지인 디에고가르시아 섬을 반환해서는 안 된다고 영국 정부에 재차 촉구했다. 이란과의 핵 협상이 결렬될 경우 군사 대응 거점으로 활용될 수 있다는 점을 직접 거론하며 압박 수위를 끌어올린 것이다.
트럼프 대통령은 18일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 키어 스타머 영국 총리를 향해 자신이 "국가 문제에 있어 임대는 결코 좋은 방식이 아니며, 인도양의 전략적 요충지인 디에고가르시아에 대해 '권리·소유권·이해관계'를 주장하는 그 어떤 주체와도 100년 임대 계약을 체결하는 것은 큰 실수라고 말해 왔다"고 밝혔다.
이어 "이란이 합의에 응하지 않을 경우, 매우 불안정하고 위험한 정권의 잠재적 공격을 제거하기 위해 미국이 디에고가르시아와 영국 페어퍼드 공군기지를 사용할 필요가 있을 수 있다"고 말했다.
차고스 제도는 아프리카와 남아시아 사이 인도양에 위치한 60여 개 섬으로 구성된 군도다. 영국은 1965년 식민지였던 모리셔스에서 이 지역을 분리해 영국령으로 유지해 왔다. 현재 군도 최대 섬인 디에고가르시아에는 미·영 공동 군사기지가 자리 잡고 있으며, 미국은 동아프리카·중동·남아시아를 아우르는 핵심 안보 거점으로 활용해 왔다.
영국 정부는 지난해 5월 차고스 제도 주권을 모리셔스에 이양하되, 디에고가르시아 군사기지는 최소 99년간 통제하는 협정을 체결했다. 다만 관련 법안 논의는 보류된 상태다.
트럼프 대통령은 "이 땅이 영국에서 빼앗겨서는 안 되며, 그렇게 된다면 위대한 동맹에 오점이 될 것"이라며 "미국은 언제나 영국을 위해 싸울 준비가 돼 있다. 디에고가르시아를 넘겨줘서는 안 된다"고 강조했다.
이번 발언은 미·이란 핵 협상이 진행 중인 상황에서, 협상 결렬 시 군사 옵션을 배제하지 않겠다는 메시지를 이란에 보내는 압박으로 보인다.
