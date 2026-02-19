신라면이 파인다이닝으로…농심, '농심면가' 프로젝트 확대

캐치테이블 연계 18개 매장 참여…라면을 새로운 미식 경험으로 재해석
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 라면을 활용한 특별 요리를 선보이는 미식 프로젝트 '농심면가'를 선보이며 브랜드 경험 확장에 나선다고 19일 전했다.
농심면가는 레스토랑 예약 앱 캐치테이블과 협업해 전국 인기 다이닝에서 신라면, 짜파게티 등 농심 라면을 활용한 특별 메뉴를 선보이는 프로젝트로, 소비자에게 라면의 새로운 미식 경험을 제안하는 것이 핵심이다.
올해 첫 대표 다이닝(Headliner)으로는 라멘 다이닝 '멘쇼쿠'가 선정됐다. 멘쇼쿠는 넷플릭스 '흑백요리사 시즌2'에서 주목받은 신현도 셰프가 운영하는 계절 라멘 전문점으로, 제철 식재료를 활용한 정교한 요리로 인지도를 쌓아왔다. 농심과 신 셰프가 함께 선보이는 첫 메뉴는 '신라면 아부라소바'로, 일본 정통 면 요리 아부라소바를 신라면으로 재해석한 모디슈머 레시피를 기반으로 미식 요리로 완성했다.
신라면 스프를 베이스로 오리고기 기름과 고추기름, 마요네즈, 마늘 등을 조합해 깊은 풍미를 구현했으며, 면을 부숴 만든 신라면 크럼블과 우엉튀김, 닭고기 토핑을 더해 다양한 식감을 살렸다. 해당 메뉴는 2월 19일부터 약 한 달간 멘쇼쿠 신사 본점에서 한정 판매된다.
농심은 대표 다이닝 외에도 전국 18개 유명 다이닝과 협업해 '차돌 대파 신라면', '한우 바질 짜파게티' 등 각 매장의 개성을 담은 이색 메뉴를 연간 선보일 예정이다. 참여 매장은 캐치테이블 앱을 통해 확인할 수 있다. 농심은 지난해 프로젝트에서 4개 대표 다이닝과 협업한 데 이어 올해는 6개로 확대하며 미식 협업 범위를 넓힌다는 계획이다.
