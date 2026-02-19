DXVX, 보건복지부 주관 '한국형 ARPA-H' 2단계 최종 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 신약 개발 및 혁신 진단 기업 디엑스앤브이엑스(DXVX)는 자사가 참여한 컨소시엄이 보건복지부 주관 '한국형 ARPA-H 프로젝트' 1단계 성과 평가를 통과하고, 2단계 지원 대상에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.
한국형 ARPA-H는 실패 위험이 높더라도 성공 시 보건의료 분야에 파급효과가 큰 난제를 해결하기 위해 정부가 추진하는 고위험·고성과 혁신 연구개발 사업이다. 이번 2단계 진입은 1단계에 참여한 다수 컨소시엄 가운데 기술 완성도와 실현 가능성 측면에서 경쟁력을 인정받은 결과로 평가된다.
디엑스앤브이엑스는 1단계 연구를 통해 자체 핵산 안정화 기술을 적용한 mRNA 플랫폼의 안정성 평가를 수행했다. 그 결과, 상온(25℃)에서 18개월 이상, 4℃ 냉장 조건에서는 7년 이상 99.9% 수준의 안정성을 유지할 수 있다는 시뮬레이션 데이터를 확보했다.
이는 초저온(-20℃~ -70℃) 콜드체인에 의존해 온 기존 mRNA 백신 유통의 구조적 한계를 극복할 수 있는 기술적 기반을 제시하는 것으로 평가된다. 해당 기술이 상용화될 경우, 전력 인프라가 부족한 지역에서도 백신 공급이 가능해지고, 국가 비상 상황에서의 백신 비축 및 운용 비용 절감에도 기여할 것으로 기대된다.
회사는 단일 플랫폼을 기반으로 다양한 파이프라인을 확장하는 글로벌 빅파마 기업들과 유사한 사업 모델을 지향하고 있다. 현재 글로벌 바이오텍사들과 체결한 2건의 물질이전계약(MTA)은 해당 mRNA 플랫폼의 기술적·상업적 가치를 입증하는 사례로 평가된다.
아울러 오는 3월 미국 워싱턴에서 개최되는 세계 최대 백신 학회인 'World Vaccine Congress 2026'에 본 기술이 학회의 발표 과제로도 선정돼 포스터 발표에 나선다.
디엑스앤브이엑스는 이번 ARPA-H 2단계 선정을 계기로 2028년까지 정부 지원 하에 기술 상업화 전략 수립, 지식재산권(IP) 확보, GMP 생산 공정 구축 등에 집중할 계획이다.
권규찬 디엑스앤브이엑스 대표는 "이번 선정은 당사 기술이 연구 단계에서 나아가 상용화 가능성을 정부로부터 공식적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "확보된 플랫폼 경쟁력을 기반으로 글로벌 파트너와의 기술이전(L/O) 협상을 가속화하고, 국가 백신 주권 확립에 기여하겠다"고 밝혔다.
