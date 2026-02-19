김대현 차관, 밀라노 동계올림픽 막바지 현장점검…"선수단에 감사"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 김대현 문화체육관광부 제2차관이 19일부터 23일까지 이탈리아를 방문해 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽' 현장을 점검하고 우리 선수단을 격려한다.
김대현 차관은 20일 밀라노 선수촌을 찾아 대회 막바지 훈련과 경기에 매진 중인 선수들을 만나 격려의 뜻을 전한다. 지원 현황도 직접 살피고, 대회 전부터 현장을 지켜온 지원 인력들을 위로할 예정이다. 21일에는 선수단의 영양 관리를 담당하는 급식지원센터를 방문해 한식 도시락 제공 등 보이지 않는 곳에서 헌신해 온 관계자들에게 감사를 표한다.
경기 응원도 직접 나선다. 20일과 21일에는 쇼트트랙과 스피드 스케이팅 경기를 관람하며 태극전사들을 응원한다. 21일에는 대한민국 국가대표 선수단 해단식과 '선수단의 밤' 행사에도 참석해 선수단과 관계자들의 노고에 감사를 전할 계획이다.
대회 마지막 날인 22일에는 베로나에서 열리는 폐회식에 참석해 우리 선수단의 성과를 함께 기념한다.
김 차관은 "대회 막바지까지 우리 선수들이 최상의 환경에서 경기에 전념하고, 부상 없이 안전하게 대회를 마무리할 수 있도록 현장을 세심하게 살피겠다"라며, "이번 대회를 통해 신예 선수들의 성장과 베테랑 선수들의 저력을 확인할 수 있었다. 우리 국민들에게 큰 감동을 전한 선수단 모두에게 깊이 감사드린다"라고 밝혔다.
