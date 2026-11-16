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초소형 카메라 식별 방안 추가 검토…구체적 대책은 미확정

전국 1312개 시험장에 전담 인력 배치…추가 증원은 없어

전수 신체검사·전파 차단에 현실적 제약…전용 탐지기 개발 협의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 차단 대책을 추가로 검토하고 있다. 다만 일부 수험생들이 검토를 촉구하고 있는 수능 연기는 고려하지 않는다는 입장이다.

신진용 교육부 대입정책과장은 16일 정부세종청사에서 정례브리핑을 열고 전국 1312개 시험장에 최소 1명 이상의 스마트안경 전담 인력이 배치돼 있다고 밝혔다. 최근 세무사 시험에서 AI 부정행위 의혹이 불거진 것에 따른 추가 인력 증원은 없었다고 설명했다.

교육부는 스마트안경뿐 아니라 초소형 카메라를 이용한 부정행위 유형도 분석하고 있다. 다만 모든 수험생에 대한 신체검사에는 법적·시간적 제약이 있으며 새로운 탐지 장비를 즉시 도입하기도 어렵다는 입장이다.

2027학년도 대학수학능력시험을 8일 앞둔 11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수를 앞두고 관계자들이 스마트안경 시연을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

다음은 신 과장과의 주요 일문일답.

-세무사 시험의 초소형 카메라 부정행위와 관련해 추가 대책이 마련됐나.

▲어떤 방식으로 부정행위가 이뤄졌는지 기본적인 사실관계를 확인했다. 다만 수사가 마무리된 것은 아니다. 감독관이 추가로 점검해야 할 사항을 검토하고 있다. 범부처 대응 TF 논의 등을 종합할 예정이며 현재 확정된 추가 대책은 없다.

-수능을 연기해 대응책을 마련할 가능성은 없나.

▲현재 수능 연기는 검토하지 않고 있다. 남은 시간과 현실적인 여건을 고려해 시행 가능한 조치를 준비하겠다.

-전국 시험장의 전담 인력은 얼마나 되나. 논란 이후 증원했나.

▲전국 1312개 시험장에 최소 1명 이상 배치돼 있다. 학교 규모에 따라 2명을 배치하거나 전담팀을 운영하기도 한다. 전체 인원은 정확히 집계되지 않았다. 이번 사안으로 추가 증원된 인력은 없다.

-전담 인력은 AI 기기 전문가인가.

▲주로 시도교육청 장학사와 장학관 등 교육전문직원이다. AI나 전자기기 전문가는 아니다. 스마트안경의 외형과 행동상 특징을 파악하도록 동영상과 매뉴얼 등 교육자료를 제공하고 별도 교육을 실시했다.

-초소형 카메라도 육안으로 식별할 수 있나.

▲초소형 카메라에도 외형적 특징이 있지만 스마트안경보다 구분하기 어렵다. 전문가 의견을 추가로 듣고 식별 방법을 검토하고 있다.

-여분의 스마트폰과 초소형 카메라를 몰래 가져오면 적발할 수 있나.

▲수능은 일반 자격시험과 관리·감독체계가 다르다. 휴대전화 등 전자기기는 전원을 끄고 별도 보관함에 넣어 시험본부에서 보관한다. 책상 위에 놓을 수 있는 물품도 제한한다. 다만 감독관이 수험생의 신체를 직접 수색할 수는 없다. 촬영 장비 식별에 초점을 맞춰 점검 방안을 보완하고 있다.

-금속탐지기는 현재도 사용하나.

▲감독관이 금속탐지기를 소지하고 있다. 수험생이 화장실에 다녀올 때 숨겨둔 전자기기 사용 여부를 확인하는 데 활용한다. 의심 행동이 확인돼 추가 점검이 필요한 경우에도 사용할 수 있다.

[세종=뉴스핌] 장동규 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 오전 세종시의 한 인쇄공장에서 관계자들이 수능 문제지와 답안지를 전국 시·도교육청으로로 배부하기 위해 차량으로 옮기고 있다. 교육부에 따르면 올해 수능은 오는 19일 전국 85개 시험지구, 1312개 시험장에서 치러진다. 2026.11.16 jk31@newspim.com

-열화상 카메라로 초소형 카메라를 찾아낼 수 있나.

▲열화상 카메라는 발열을 감지하므로 초소형 카메라 자체의 발열을 식별하기는 쉽지 않을 것으로 본다. 카메라에 연결된 전원 장치와 통신 장치의 특성까지 고려해야 한다.

-시험장 전파를 차단할 수는 없나.

▲전파 차단은 현행 전파법상 원칙적으로 허용되지 않는다. 국가안보 등 예외적인 경우만 허용되는 것으로 알고 있다. 학교와 인접한 주거지역의 통신이나 응급 상황 대응에 영향을 줄 수 있다는 점도 검토해야 한다.

-AI 업체에 시험 시간 동안 문제풀이 기능 제한을 요청할 수 없나.

▲중국에서는 자국 기업이 생산한 AI 스마트안경의 문제풀이 기능을 자발적으로 제한한 사례가 있다. 다만 해당 기업 제품에 한정된 조치여서 모든 스마트안경에 적용할 수 있는 것은 아니다.

-감독관의 소송 부담에 대한 보호 대책은 무엇인가.

▲최근 5년간 감독관 관련 소송은 3건 정도로 파악하고 있다. 교육부와 시도교육청이 함께 대응했고 모두 최종적으로 기각됐다. 올해 책임배상보험의 보장 기간을 2년에서 3년으로 확대하고 수험생 물품 관련 사고도 보장 대상에 포함했다.

-스마트안경이 일반 안경과 구별되지 않으면 어떻게 대응하나.

▲현재는 카메라 돌출 부분과 안경다리 두께, 충전 단자 등으로 식별할 수 있다. 향후 기술이 고도화되면 육안 식별이 어려워질 수 있다. 관계기관과 시험장 전용 탐지기기 개발을 협의하고 있으며 가능하면 내년부터 기술적 보완 수단을 갖추도록 준비하겠다.

jane94@newspim.com