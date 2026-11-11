[핌in창원] LG 상대 연승 도전, SK 전희철 감독 "LG 3점포 봉쇄 관건"

[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=서울 SK가 창원 적지에서 연승을 노린다.

SK 전희철 감독은 11일 창원체육관에서 열리는 2026~2027 KCC 프로농구 창원 LG와의 원정경기를 앞두고 "1차전에서 20점 차까지 벌어졌었다. 이긴 게 운이 좋았다. 2, 3쿼터 득실 마진이 가장 좋다. 1,4쿼터가 좋지 않다. 1쿼터 출발을 잘해야 한다"고 말했다.

[창원=뉴스핌] 이웅희 기자=SK 전희철 감독이 경기 중 작전을 지시하고 있다. [사진=KBL] 2026.11.11 iaspire@newspim.com

이번 시즌 LG는 3점슛을 많이 던지고, SK는 속공에 강점을 보이고 있다. 전 감독은 "LG는 3점슛, 우리는 2점슛의 싸움이고, 우리 속공을 LG가 잘 차단하느냐의 싸움이 될 것"이라면서 "LG는 원래 3점슛이 좋은 팀이었다. (아치)굿윈이 합류하면서 리그에서 3점슛을 두 번째로 많이 던진다. 경기당 10~11개 정도 넣는다. 우리는 경기당 8개 정도 넣는다"고 분석했다.

LG 3점슛 봉쇄를 노리는 전 감독은 "모든 팀들이 우리와 할 때 3점슛으로 승부를 하려고 한다. 1, 4쿼터에는 마레이의 킥아웃 패스를 활용한 3점슛을 던질 거다. 대비는 많이 한다"고 밝혔다.

이번 시즌 2, 3쿼터 외국인 선수 2명이 함께 뛸 수 있다. SK는 2, 3쿼터에 가장 적은 실점을 기록 중이다. 전 감독은 "힉스가 2,3쿼터 같이 뛰면서 리바운드 싸움에서 밀리지 않는다. 2,3쿼터 수비가 좋다. 워니와 힉스, 가드들 스위치 하는 타이밍이 좋아졌다"고 말했다.

다만 에디 다니엘 부상 공백은 아쉽다. 전 감독은 "LG전에선 다니엘 없는 게 크다. 굿윈 수비를 해야 할 카드가 아쉽다"면서 "그래도 선수들이 약속한 수비들을 잘해주고 있다. 팀 자체적으로 평가해도 (수비가)잘 돌아가고 있다"며 미소지었다.

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