LG디스플레이, OLED TV 베젤 축소 기술로 특허상 대상

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 10일 OLED TV 베젤 축소 특허로 세종대왕상을 수상했다
- 고집적 게이트 구동회로로 트랜지스터 수와 회로 면적을 각각 74%, 40% 줄였다
- 65인치 기준 베젤 폭을 34% 줄이고 누적 원가 3850억원을 개선했다
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2022년부터 전 제품 탑재...게이밍 모니터로 확대
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) TV 고집적 게이트 구동회로 특허로 기술상을 수상하면서 기술 경쟁력을 입증했다.
LG디스플레이가 OLED TV 베젤 축소 기술로 지식재산처 주관 '2026 특허기술상'에서 최고상인 세종대왕상을 수상했다고 10일 밝혔다.
수상 대상은 'OLED TV 고집적 게이트 구동회로 특허'다. TV 화면 테두리인 베젤에 위치한 구동회로(GIP)가 차지하는 공간을 줄이는 회로 설계 기술로, 2020년 국내와 미국, 독일, 중국 등에 출원됐다.
LG디스플레이는 기존 GIP에서 중복적으로 쓰이던 회로를 공통 핵심 회로로 통합하는 구조를 개발했다. 이를 통해 화면 구동 성능을 유지하면서 회로의 집적도를 높였다.
그 결과 회로를 구성하는 트랜지스터 수는 기존 대비 74%, GIP 회로 면적은 약 40% 감소했다. 65인치 OLED TV 기준으로 베젤 폭이 기존 6.5㎜에서 4.3㎜로 약 34% 줄어들었다.
초슬림 베젤 구현으로 제품 디자인이 개선되고 화면 몰입감이 높아졌다. 회로 집적도 향상으로 제조 효율도 개선돼 현재까지 약 3,850억원의 누적 원가 개선 효과를 거뒀다.
LG디스플레이는 2022년부터 42~97인치 OLED TV용 패널 전 제품에 해당 기술을 적용해왔으며, 누적 양산 실적은 2,830만 대에 달한다. 2025년부터는 게이밍 모니터용 OLED 패널까지 적용 범위를 확대하고 있다.
대표 발명자인 신홍재 LG디스플레이 대형사업부 연구위원은 "오랜 기간 연구한 성과가 특허로 인정받고 실제 제품에 적용됐다는 점에서 큰 보람과 자부심을 느낀다"며 "앞으로도 끊임없는 연구개발을 통해 한계를 뛰어 넘는 기술 해자를 구축하고 시장 차별화에 힘쓸 것"이라고 말했다.
홍부선 LG디스플레이 IP담당은 "초슬림 베젤 OLED TV 패널은 기술적 독창성과 산업 경쟁력을 모두 인정받은 혁신 기술"이라며 "선행 기술 연구개발과 핵심 특허 확보에 주력해 기술 리더십을 공고히 해나갈 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com