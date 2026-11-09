이상일 용인시장, '소방의 날' 맞아 "소방공무원 헌신에 감사"

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9일 용인서부소방서 기념식 참석…유공 소방공무원 5명 표창

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 경기 용인특례시장이 제64주년 소방의 날을 맞아 소방공무원들의 헌신에 감사의 뜻을 전하고 시민 안전을 위한 지원을 약속했다.

9일 이상일 용인특례시장이 소방의 날을 맞아 용인서부소방서 기념식에서 소방공무원에게 표창하고 기념촬영하고 있다.[사진=용인시]

시는 이 시장이 9일 기흥아이씨티(ICT)밸리에서 열린 용인서부소방서 소방의 날 기념식에 참석했다고 밝혔다. 앞서 이 시장은 지난 6일 용인소방서 기념식에 참석하는 등 지역 소방공무원들과의 소통을 이어갔다.

이날 행사에는 이 시장을 비롯해 장정순 용인시의회 의장, 국회의원과 시·도의원, 소방공무원, 의용소방대원, 지역 주요 인사 등 130여 명이 참석했다.

이 시장은 화재 예방과 재난 대응 등 소방행정 발전에 기여한 용인서부소방서 소속 소방공무원 5명에게 용인시장 표창을 수여했다.

이 시장은 축사를 통해 "가장 위험한 곳에 가장 먼저 달려가 시민의 생명과 안전을 지키는 소방공무원과 의용소방대원 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

이어 "여러분이 계시기에 시민들이 안심하고 일상생활을 할 수 있다"며 "소방의 날뿐 아니라 1년 365일 소방공무원들의 헌신과 노고에 감사하는 마음을 가져야 한다"고 강조했다.

9일 소방의 날을 맞아 기흥아이씨티밸리에서 용인서부소방서 기념식이 열렸다.[사진=용인시]

이 시장은 용인시가 2023년 말부터 시와 소방, 경찰, 교육지원청 등이 함께 시민 안전을 논의하는 '안전문화살롱'을 운영하고 있다고 설명했다.

그는 "소방 관계자들이 시 공직자들이 미처 생각하지 못한 부분까지 제안해 주고 시는 이를 정책과 예산에 반영해 시민 안전을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다"고 밝혔다.

특히 소방서의 제안에 따라 공동주택 옥상 피난시설 안내표지 등을 설치한 것을 안전문화살롱을 통한 협력 성과로 소개했다.

이 시장은 "앞으로도 소방 관계자들과 긴밀히 소통하며 시민 안전을 위한 사업을 적극 추진하겠다"며 "소방활동에 필요한 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com