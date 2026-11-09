남종섭 경기도의장, 소방의 날 참석..."소방관 안전 근무 환경 조성"

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장은 9일 소방의 날 기념식에 참석했다.
- 남 의장은 소방공무원과 의용소방대원들의 헌신에 감사를 전했다.
- 남 의장은 안전한 근무 환경 조성과 제도 마련을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
순직 소방관 추모하며 현장 안전 당부...SNS에도 감사 메시지 남겨
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당, 용인3)은 9일 제64주년 소방의 날을 맞아 소방공무원과 의용소방대원들의 헌신에 감사를 전하며 안전한 근무 환경 조성을 약속했다고 밝혔다.
남 의장은 이날 용인시 기흥구 ICT밸리컨벤션에서 용인서부소방서 주관으로 열린 '제64주년 소방의 날 기념식'에 참석해 현장 대원들과 유공자들을 격려했다.
행사에는 김용찬·전자영 경기도의원을 비롯해 오은석 용인서부소방서장, 소방공무원, 의용소방대원 등 관계자들이 참석한 가운데 유공자 표창 수여 등이 진행됐다.
남 의장은 축사를 통해 "소방관의 헌신을 높이 평가하는 사회라면 대원들이 일하는 환경에도 그만큼 책임을 져야 한다"며 "경기도의회도 그 책임을 잊지 않고 소방관 여러분이 안전하게 일할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
아울러 지난달 부천 공장 화재 진압 중 순직한 고(故) 김진석 소방위를 추모하며 대원들의 무사 안녕과 현장 안전 확보를 거듭 당부했다.
남 의장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해서도 "만일의 사고로부터 소방관의 안전을 지키는 일은 우리 사회가 먼저 책임져야 할 과제"라며 "소방 현장의 목소리에 귀 기울여 안전한 근무 여건 조성을 위한 제도 마련에 힘쓰겠다"고 뜻을 전했다.
1141world@newspim.com