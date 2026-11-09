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하루 2만대 다니는 온천교 20개월 공사…대전시, 교통 대책 '뒷짐'

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AI 핵심 요약

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  • 대전시는 9일 온천교 트램공사 교통대책을 발표했다
  • 온천교는 16일부터 약 20개월간 10차로에서 6차로로 줄어든다
  • 버스 증차 없이 우회도로와 자전거 등 대책에 그쳐 비판받았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

왕복 6차로로 4개 차로 축소…충남대·유성온천역 일대 교통대란 우려
시내버스 증차 검토 않고 우회도로 권고·고속도로 통행료 감면 등 제시

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 하루 약 2만대의 차량이 오가는 대전 유성구 온천교가 트램 건설공사로 오는 16일부터 약 20개월간 부분 통제되지만 대전시의 교통대책은 실효성이 떨어진다는 비판이 제기되고 있다. 왕복 10차로가 6차로로 줄어들면서 극심한 교통혼잡이 예상되지만 정작 시내버스 증차 등 대중교통 이용자의 불편을 줄이기 위한 직접적인 대책은 마련되지 않았기 때문이다.

이에 우회도로 안내와 교통량 모니터링, 공유자전거 배치 등을 내놓았지만 장기간 이어질 교통난에 대응하기에는 역부족이라는 비판이 거세다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 최원석 도시철도건설국장이 9일 시청 브리핑룸에서 온천교 트램건설공사 부분 통제와 교통대책을 발표하고 있다. 2026.11.09 gyun507@newspim.com

특히 온천교는 충남대학교와 유성온천역을 연결하는 주요 간선도로로 대학생과 시민들의 대중교통 이용 수요가 높은 곳이다. 그러나 대전시는 정작 시내버스 증차 등 실질적인 대중교통 대책은 마련하지 않은 채 교통상황을 지켜보겠다는 입장이다. 교통혼잡으로 시민 불편이 불가피한 상황에서 대중교통 이용자의 이동권과 편의는 뒷전으로 밀렸다는 비판을 피하기 어렵다.

9일 대전시에 따르면 온천교 개축공사에 따라 오는 16일부터 2028년 6월 30일까지 유성구 궁동과 봉명동을 잇는 온천교 일원 약 150m 구간의 차량 통행이 부분 통제된다.

시는 기존 온천교 구교를 철거하고 길이 64.425m·폭 10m 규모로 새롭게 설치할 계획이다. 공사 기간 왕복 10차로 가운데 4개 차로가 공사구간으로 사용되면서 통행차로는 6개로 줄어든다.

유성온천역 방향은 기존 6차로에서 3차로로 절반이 줄고 충남대학교 방향도 4차로에서 3차로로 축소된다. 하루 2만대가량의 차량이 오가는 도로에서 차로가 대폭 줄어드는 만큼 출퇴근 시간대는 물론 대학생들의 등하교 시간에도 상당한 교통혼잡이 예상된다.

문제는 이처럼 차량 통행 여건이 악화할 것으로 예상되는데도 대전시가 내놓은 대책에서 대중교통 수송능력을 높이기 위한 구체적인 방안을 찾아보기 어렵다는 점이다.

대전시가 파악한 온천교의 하루 예상 교통량은 약 2만대다. 기존에도 적지 않은 차량이 오가는 상황에서 4개 차로가 줄어들면 교통정체가 심화할 가능성이 크다. 더욱이 일반 차량과 같은 도로를 이용하는 시내버스 역시 정체 영향을 피하기 어려워 운행 지연과 배차간격 불규칙 등 대중교통 이용 불편으로 이어질 수 있다.

그런데도 대전시는 온천교 공사에 따른 시내버스 증차를 현재 검토하지 않고 있다고 밝혔다. 교통혼잡이 예상되는 상황에서 버스 운행 여건을 개선할 대책은 내놓지 않은 채 기존 도로의 교통량만 분산하겠다는 것이다.

최원석 도시철도건설국장은 이날 교통관리 대책 기자회견에서 버스 증차 여부에 대해 "도로에 이미 교통량이 있는 상황에서 버스를 추가로 투입하면 전체 교통량도 늘어나기 때문에 도로 여건을 검토해야 한다"며 "현재 온천교 공사에 따른 버스 증차는 검토하고 있지 않다"고 설명했다.

이어 "교통상황을 지속적으로 모니터링하고 필요하다고 판단되면 버스 증차도 고려하겠다"고 덧붙였다.

결국 대전시는 공사에 따른 교통혼잡이 충분히 예상되는데도 사전에 대중교통 공급을 확대하기보다는 실제 정체 상황을 지켜본 뒤 대응하겠다는 것이다. 시민 불편을 사전에 줄이기 위한 대책보다 문제가 발생한 이후 상황에 따라 조치하겠다는 소극적인 행정이라는 비판이 나오는 이유다.

대전 유성구 온천교. [사진=대전시] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

시는 교통량 분산을 위해 문화원로·온천서로·유성대로·계룡로 등 주변 도로로 우회를 유도하고 원거리 차량에는 월드컵대로와 천변도시고속도로 이용을 안내할 방침이다.

또 공사 주변과 주요 환승지점에 공영자전거 타슈 임시대여소와 개인형 이동장치(PM)를 탄력적으로 배치하고 대학과 기업체 등에 유연근무제 및 통근버스 이용을 독려하기로 했다.

하지만 대학생 등 대중교통 이용자들에게 버스 운행의 정시성을 확보할 실질적인 대책은 제시하지 않은 채 자전거나 개인형 이동장치 이용을 대안으로 내놓는 것이 적절한지 의문이다. 장기간 이어질 공사로 버스 이용 불편이 예상되는데도 시민들에게 다른 이동수단을 이용하라고 권고하는 것은 대중교통 대책의 공백을 시민들에게 떠넘기는 것과 다르지 않다는 지적이다.

우회도로 이용에 따른 시민 부담을 덜기 위한 고속도로 통행료 감면도 당장은 시행되지 않는다.

대전시는 앞서 트램 공사에 따른 교통대책으로 도심 평균 통행속도가 시에서 정한 기준인 시속 20㎞ 수준까지 떨어지면 주변 고속도로 통행료를 감면하는 방안을 제시했다.

그러나 시는 아직 해당 기준에 도달하지 않았다는 이유로 통행료 감면을 시행하지 않고 있다. 교통혼잡이 예상되는 공사가 시작되더라도 정해진 기준에 도달하기 전까지 시민들은 우회도로 이용 등으로 발생하는 부담을 감수해야 하는 상황이다.

시 관계자는 "평균 통행속도가 정한 기준에 미치지 않아 통행료 감면을 시행하지 않고 있다"며 "주요 간선도로의 정체가 심해진다면 주변 고속도로 통행료 감면을 시행할 계획"이라고 밝혔다.

이에 따라 당분간 온천교 일대 시민들은 차로 축소에 따른 교통혼잡을 감수하면서 대전시가 추진하는 우회도로 안내와 신호 조정 등 교통관리 대책에 의존해야 한다. 약 20개월간 이어지는 공사에도 시내버스 증차는 검토하지 않고 교통상황을 지켜본 뒤 필요하면 대응하겠다는 것이 대전시의 현재 방침이다.

특히 충남대학교와 유성온천역을 오가는 학생과 시민들의 이동권을 고려하면 단순히 승용차 교통량을 분산하는 차원을 넘어 시내버스 운행 지연을 최소화하고 대중교통 수송능력을 보완할 구체적인 대책이 필요하다. 공사로 인한 교통혼잡을 예상하면서도 사전 대책 마련에는 소극적인 대전시가 시민 불편을 최소화할 실질적인 대안을 내놓아야 한다는 지적이다.

gyun507@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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