세종소방본부, 소방의 날 기념식…유공자 9명 표창

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부가 9일 소방공무원과 의용소방대원 220여 명과 기념식을 진행했다
- 시민 안전에 기여한 소방공무원과 민간인 유공자 9명에게 표창을 수여했다
- 국제 소방기관 축하 영상으로 교류와 협력 의미를 더하고 현장 대응 의지를 다졌다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 소방의 날을 맞아 소방공무원들의 헌신을 격려하고 시민 안전을 최우선으로 하는 현장 대응 의지를 다졌다.
9일 소방본부에 따르면 이날 시청 여민실에서 소방공무원과 의용소방대원 등 220여 명이 참석한 가운데 '제64주년 소방의 날' 기념식이 진행됐다.
이번 행사는 각종 재난 현장에서 시민의 생명과 재산을 지키기 위해 헌신해 온 소방공무원들의 노고를 격려하고 안전 수호의 결의를 다지기 위해 마련됐다.
이날 시민 안전에 기여한 소방공무원과 민간인 유공자 9명에게 표창을 수여하고 그간의 공로를 기렸다.
특히 세종소방본부와 우호 협력관계를 맺고 있는 독일 슈투트가르트 소방본부와 캄보디아 바탐방주 소방본부가 보내온 축하 영상이 상영돼 국제 소방기관 간 교류와 협력의 의미를 더했다.
신희범 본부장은 "재난 현장에서 묵묵히 헌신하는 대원들과 늘 곁에서 응원해 주는 가족들에게 깊은 감사를 드린다"며 "시민 안전 최우선이라는 원칙 아래 현장 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com