군산 비안도·두리도, 어촌뉴딜3.0 공모 선정…사업비 100억원

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 9일 군산 비안도·두리도 사업에 선정돼 100억원을 확보했다
- 사업은 노후 기반시설 정비와 안전한 어항 조성을 중심으로 추진된다
- 호안도로·부잔교·소파제와 태양광 시설을 설치하고 주민역량을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호안도로 400m 정비·부잔교 설치·부유식 소파제 조성…어촌공동체 육성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 해수부의 2027년 어촌뉴딜3.0(어촌회복형) 공모사업에 군산시 비안도·두리도 권역이 선정돼 국비 70억 원을 포함한 총 100억 원의 사업비를 확보했다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 어촌마을의 정주 여건을 개선하고 안전한 어항 기반을 확충하기 위해 추진된다. 노후 생활·안전 인프라를 정비하는 동시에 신재생에너지 도입과 주민역량 강화 사업을 연계해 지속 가능한 어촌 발전 기반을 마련하는 데 중점을 둔다.
주요 사업은 비안도 호안도로 구조개선, 비안도·두리도 부잔교 설치, 부유식 소파제 조성, 신재생에너지 시설 구축, 주민역량 강화 및 사회혁신 프로그램 운영 등이다.
비안도 호안도로 약 400m 구간을 개선하고 두 섬에 부잔교를 각각 설치해 주민과 방문객의 이동 편의를 높일 계획이다. 부유식 소파제는 파랑을 차단해 어항의 정온도와 이용 안전성을 확보하는 역할을 한다.
태양광을 활용한 신재생에너지 시설도 도입해 섬 지역의 에너지 자립 기반을 강화한다. 주민 스스로 지역 문제를 해결하고 생활서비스를 지속적으로 운영할 수 있도록 역량 강화 프로그램을 추진해 주민 주도형 어촌공동체를 육성할 방침이다.
이번 사업은 성장·참여·포용을 핵심 가치로 농어촌을 생산 공간에서 생활과 복지, 일자리, 관광이 결합한 공간으로 재생하려는 전북특별자치도의 정책 방향과도 맞닿아 있다.
도는 생활기반시설 개선으로 주민 안전과 편의를 높이고 신재생에너지 및 주민역량 강화 사업을 통해 어촌의 자립 기반을 마련해 '살기 좋은 상생바다 비안·두리'를 조성한다는 구상이다.
lbs0964@newspim.com