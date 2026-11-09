[KPGA] 투어챔피언십 테디밸리 내 '패밀리 라운지' 조성 호평

AI 핵심 요약beta
- KPGT는 5일부터 8일까지 제주에서 가족 쉼터를 운영했다
- 패밀리라운지에 놀이기구와 영유아 편의시설을 마련했다
- 정재현은 시즌 마지막 대회에서 생애 첫 우승을 차지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=선수들이 시즌 마지막 승부를 펼치는 동안, 클럽하우스에선 아이들이 우승 재킷을 입은 곰 인형을 품에 안았다. 제주에서 열린 KPGA 투어 시즌 최종전에 선수 가족을 위한 쉼터가 마련됐다.
한국프로골프투어(KPGT)는 지난 5일부터 8일까지 제주 서귀포 테디밸리 골프앤리조트에서 개막한 'KPGA 투어챔피언십 in Jeju' 기간 클럽하우스에 패밀리 라운지를 운영했다. 선수와 함께 제주를 찾은 가족들이 경기 중 머물 수 있도록 놀이기구와 빈백을 들여놓고, 영유아를 동반한 가족을 위해 유아용 매트와 젖병 소독기도 갖췄다.
아이들의 발길이 향한 곳은 테디베어 '투챔이' 옆이었다. 테디밸리의 상징인 곰 인형에 대회 모자를 씌우고 우승자 재킷을 입혔다. 아이들은 제 몸만 한 인형을 끌어안으며 라운지에서 시간을 보냈다.
아들과 함께 대회장을 찾은 최민철(대보건설)의 아내 정현주 씨는 놀이기구와 간식은 물론 젖병을 소독할 시설까지 마련된 점이 인상적이었다고 전했다. 추운 날씨에 가족들이 실내에서 쉴 수 있고, 아이들이 안전하게 놀 수 있어 선수들도 한결 편한 마음으로 경기에 나설 수 있을 것이라고 덧붙였다.
2026시즌 마지막 대회인 이번 투어챔피언십은 테디밸리 밸리·테디 코스(파72·7332야드)에서 열렸다. 이번 대회는 2024년 정규투어에 데뷔한 21세 정재현의 생애 첫 우승으로 막을 내렸다.
iaspire@newspim.com