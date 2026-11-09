남자 사격대표팀, 세계선수권 스탠더드 권총 단체전 銀 명중

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 사격대표팀이 8일 도하 세계선수권 25m 권총 단체전 은메달을 획득했다
- 이건혁·홍석진·소승섭은 합계 1700점으로 라트비아에 3점 차 뒤졌다
- 한국 대표팀은 이번 대회에서 금 1개와 은 2개 등 총 6개 메달을 수확했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 사격 대표팀이 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회 25m 스탠더드 권총 단체전에서 은메달을 수확했다.
이건혁(대구공공시설관리공단), 홍석진(KB국민은행), 소승섭(서산시청)으로 구성된 대표팀은 8일(현지시간) 카타르 도하에서 열린 대회 단체전에서 합계 1700점(10점 x38)을 기록하며 2위에 올랐다.
금메달은 1703점을 쏜 라트비아가 차지했고 우크라이나가 1697점으로 동메달을 가져갔다. 1위부터 3위까지 각각 3점 차에 불과했을 정도로 치열한 승부였다.
25m 스탠더드 권총은 150초, 20초, 10초의 제한 시간 안에 5발씩 쏘는 사격을 단계별로 4차례씩, 총 60발을 쏘는 종목이다. 한국은 10초 사격에서 559점을 얻어 라트비아(550점)와 우크라이나(553점)를 크게 앞섰으나, 150초 사격(580점) 등 전체 합계에서 3점 차로 아쉽게 금메달을 내줬다.
팀 내 최고 점수인 571점을 올린 이건혁은 개인전 6위에 올랐다. 지난 10월 2026 아이치·나고야 아시안게임 25m 속사권총 2관왕에 올랐던 이건혁은 "아시안게임 이후 전국체전과 세계선수권이 연달아 이어져 컨디션 조절이 쉽지 않았다. 은메달이라 아쉽다"고 밝혔다.
565점으로 개인전 12위를 기록한 홍석진은 "경험을 쌓아 내년 대구 세계선수권에서는 금메달을 목에 걸겠다"고 다짐했다. 564점으로 개인전 15위에 오른 맏형 소승섭은 이번 단체전 은메달을 추가해 대회 개인 통산 3번째 메달(은 2, 동 1)을 품었다.
한국 사격대표팀은 이번 은메달을 포함해 이번 대회에서 금 1개, 은 2개, 동 3개 등 총 6개의 메달을 수확했다.
psoq1337@newspim.com