[헐크의 일기] 추억과 함께한 특별한 삼성 라이온즈 우승 축하연

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=야구는 때로 사람을 그 시절로 데려다준다. 함께 땀 흘렸던 동료들, 운동장을 가득 채웠던 함성, 그리고 우승을 눈앞에 두고도 끝내 삼켜야 했던 아쉬움까지…. 오늘 정동진 감독님 댁에서 함께 본 한국시리즈는 그 모든 기억을 다시 꺼내준 특별한 시간이었다.

이만수 전 SK 감독. [사진= 헐크파운데이션]

삼성 라이온즈가 한국시리즈 우승까지 단 1승만을 남겨둔 11월 8일. 미국에서 한국으로 출장을 온 앤디 김 친구와 정동진 감독님을 찾아뵙기로 한 날이 공교롭게도 한국시리즈 5차전과 겹쳤다. 반가운 사람들과의 만남에 삼성의 우승을 향한 기대까지 더해지니, 집을 나서는 발걸음부터 설렜다.

나는 인천에서, 앤디 김 친구는 서울에서 용인 수지에 있는 감독님 댁으로 향했다. 도착하니 감독님과 사모님께서 따뜻하게 맞아주셨다. 세월은 많이 흘렀지만, 우리를 반겨주시는 두 분의 모습에는 여전히 옛 정이 고스란히 묻어 있었다.

삼성과 인연을 맺고 함께했던 사람들이 한자리에 모였으니 응원하는 팀은 자연스럽게 하나였다. 우리는 TV 앞에 둘러앉아 삼성 라이온즈의 마지막 승리를 향해 마음을 모았다.

감독님과 함께 보는 야구는 역시 달랐다. 삼성 투수의 구위와 타자들의 컨디션, 수비 움직임은 물론 상대 팀인 KT 위즈 선수들의 특징까지 하나하나 짚어주셨다. 현장을 떠나신 지 오랜 시간이 흘렀는데도 선수와 지도자들을 꿰뚫고 계시는 모습에 새삼 감탄했다.

감독님의 설명을 들으며 경기를 보니 평소에는 지나쳤을 장면에도 눈길이 갔다. 공 하나, 수비 하나에도 이야기가 있었고, 다음 승부를 예상해보는 재미가 있었다. 허허 웃으시며 경기 흐름을 읽어주시는 감독님 곁에서 우리는 어느새 옛날 야구장으로 돌아간 듯했다.

사모님께서는 모처럼 찾아온 이만수 대구상고와 삼성 라이온스 제자와 정감독님과 지금껏 의형제 아우인 앤디 김을 위해 정성껏 과일과 차를 내주셨다. 맛있는 음식을 나누며 경기를 보고, 틈틈이 옛이야기를 꺼내다 보니 웃음이 끊이지 않았다. 야구 이야기가 추억으로 이어지고, 추억은 다시 눈앞의 경기로 이어졌다. 그렇게 거실에는 작은 야구장이자 정겨운 사랑방이 마련됐다.

분위기가 절정에 이른 것은 5회 말이었다. 삼성이 무려 8점을 뽑아내며 점수 차를 11대 1로 벌리자, 우리 모두의 얼굴에 환한 웃음이 번졌다. 감독님께서도 이번 이닝으로 사실상 승부가 결정됐다는 말씀을 하셨다. 오랜 세월 현장에서 수많은 승부를 겪으신 감독님의 한마디에 마음이 한결 놓였다.

6회부터는 긴장 대신 여유를 갖고 남은 경기를 즐겼다. 아웃카운트가 하나씩 쌓일 때마다 우승이 가까워지고 있다는 기쁨도 커졌다. 같은 팀을 응원하며 같은 순간에 웃을 수 있다는 것이 참 좋았다.

마침내 9회가 끝나고 삼성 라이온즈의 우승이 확정됐다. 우리는 서로 축하 인사를 나누며 기쁨을 함께했다. 비록 야구장에 있지는 않았지만, 오랜 세월 삼성에서 선수로 뛰었던 나에게는 그라운드의 선수들 못지않게 벅찬 순간이었다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 2017년 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성-롯데전에서 김시진 시구-이만수 시포-김용철 시타 행사. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.09 iaspire@newspim.com

감독님께서도 환하게 기뻐하셨다. 오랫동안 몸담았던 팀을 향한 애정은 세월이 흘러도 그대로였다. 그 모습을 바라보니 나 역시 가슴 한편이 뭉클해졌다.

우승 소식을 전하는 방송을 보며 문득 오래전 기억들이 스쳐 갔다. 삼성에서 지도자와 선수로 함께하며 우승을 간절히 바라던 날들, 정상의 문턱에서 돌아서야 했던 순간들, 끝내 마음속에 남아 있던 아쉬움…. 이날 후배들이 이뤄낸 우승은 그 오래된 마음까지 따뜻하게 다독여주는 듯했다.

감독님과 오랜 인연을 이어왔지만, 앤디 김 친구와 사모님까지 함께 둘러앉아 한국시리즈 우승의 순간을 지켜본 것은 처음이었다. 그래서인지 12년 전 삼성의 우승 때와는 또 다른 감동이 밀려왔다. 승리의 기쁨에 반가운 인연과 추억이 더해져 오래도록 잊지 못할 하루가 됐다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자= 삼성 라이온즈가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 5차전에서 12-1로 이겼다. 이날 우승으로 삼성은 12년 만에 KS 정상자리에 올랐다. 그래픽은 독자의 이해를 돕기 위해 삼성 선수들 사진과 함께 만든 AI그래픽. (명령어: 삼성 라이온즈 12년 만의 우승을 AI그래픽으로 제작해줘.)[사진=삼성 라이온즈][그래픽=챗 GPT] 2026.11.08 willowdy@newspim.com

이날의 축하연에는 거창한 준비도, 화려한 무대도 없었다. 정성 어린 음식과 정겨운 이야기, 그리고 삼성을 향한 한마음이 있었다. 그것만으로도 더없이 행복하고 특별한 우승 축하연이었다.

정동진 감독님께서 늘 건강하시기를 기원한다. 앞으로도 오래오래 이렇게 한자리에 모여 야구를 이야기하고, 웃으며 삼성의 우승을 함께 축하할 수 있기를 바란다. 따뜻하게 맞아주시고 정성껏 음식을 마련해주신 사모님께도 깊이 감사드린다.

삼성 라이온즈 선수들과 감독님, 코칭스태프, 그리고 끝까지 함께 응원한 모든 팬 여러분께 진심으로 축하를 보낸다.

최강삼성!

함께 응원해서 더 즐거웠고, 함께여서 더 오래 기억될 우승이었다.

<이만수 전 SK감독, 헐크재단 이사장>

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