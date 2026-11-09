LIV 골프 탈퇴한 람, 4년 만에 DP월드투어 정상

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해턴·매킬로이 꺾고 아부다비 챔피언십 우승컵

DP월드투어 통산 11승...롤렉스 시리즈 최다 6승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LIV 골프와 결별을 선언했던 전 세계랭킹 1위 욘 람(스페인)이 유럽 무대 복귀전에서 우승을 차치하며 건재를 과시했다.

람은 9일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비의 야스 링크스(파72)에서 열린 DP월드투어 아부다비 알다르 챔피언십(총상금 900만 달러) 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡으며 5언더파 67타를 쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 9일(한국시간) DP월드투어 아부다비 알다르 챔피언십에서 우승한 욘 람. [사진=DP월드투어 SNS] 2026.11.09 psoq1337@newspim.com

최종 합계 23언더파 265타를 기록한 람은 티럴 해턴(잉글랜드·21언더파 267타)을 2타 차로 따돌리고 우승 트로피를 품에 안았다. 우승 상금은 153만 달러(약 20억 8,000만 원)다.

람은 DP월드투어 통산 11번째 우승을 달성했다. 메이저 대회 마스터스를 제외하고 람이 DP월드투어 정규 대회에서 정상에 오른 것은 2022년 11월 투어 챔피언십 이후 4년 만이다. 아울러 DP월드투어 주요 5개 대회인 롤렉스 시리즈 통산 6승째를 올려 역대 최다 우승 신기록도 세웠다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 9일(한국시간) DP월드투어 아부다비 알다르 챔피언십에서 우승한 욘 람. [사진=DP월드투어 SNS] 2026.11.09 psoq1337@newspim.com

경기는 후반 들어 4명이 공동 선두에 오르는 등 치열한 접전이 펼쳐졌다. 람은 11번홀과 12번홀 연속 버디로 치고 나간 뒤 15번홀에서 추가 버디를 낚으며 승기를 잡았다. 2타 차 선두로 들어선 18번홀(파5)에서도 파를 지키며 우승을 확정 지었다.

LIV 골프를 떠나 넷째 아이를 얻는 등 오랜 휴식을 가졌던 람은 이번 우승으로 시즌 포인트 순위(레이스 투 두바이)를 51위에서 6위로 끌어올렸다. 함께 우승 경쟁을 펼친 로리 매킬로이(북아일랜드)는 3위(19언더파 269타)를 기록하며 레이스 투 두바이 2위로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 9일(한국시간) DP월드투어 아부다비 알다르 챔피언십에서 우승한 욘 람. [사진=DP월드투어 SNS] 2026.11.09 psoq1337@newspim.com

PGA 투어 복귀 의사를 밝힌 바 있는 람은 "오랜만에 좋은 성적을 내 매우 특별하다"며 "이제 다음 페이지로 넘어간다"고 소감을 전했다.

psoq1337@newspim.com