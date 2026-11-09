[PGA] 19세 브라운, 23세 제임스에 연장승...역대 최연소 4위 우승

AI 핵심 요약beta
- 블레이즈 브라운이 9일 PGA 투어 WWT 챔피언십에서 첫 우승을 차지했다
- 브라운은 최종 라운드 9언더파로 7타 차 열세를 뒤집고 연장서 승리했다
- 19세 5개월 18일에 우승해 PGA 투어 역대 최연소 4위 기록을 세웠다
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재미교포 마이클 김, 8언더파 몰아쳐 공동 3위에
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2007년생 미국 기대주 블레이즈 브라운이 미국프로골프(PGA) 투어 무대에서 대역전승으로 생애 첫 우승을 달성했다.
브라운은 9일(한국시간) 멕시코 로스 카보스의 엘 카르도날 앳 디아만테(파72)에서 열린 PGA 투어 월드와이드 테크놀로지(WWT) 챔피언십(총상금 600만 달러) 최종 4라운드에서 버디 10개와 보기 1개를 묶어 9언더파 63타를 몰아쳤다.
최종 합계 23언더파 265타를 기록한 브라운은 벤 제임스(미국)와 동타를 이룬 뒤 연장 두 번째 홀에서 버디를 낚으며 우승 트로피를 차지했다. 우승 상금은 108만 달러(약 14억7000만 원)다.
만 19세 5개월 18일의 나이로 정상에 오른 브라운은 1931년 찰스 콕시스(18세 6개월 9일) 등에 이어 PGA 투어 역대 최연소 우승 4위 기록을 세웠다. 미국여자프로농구(WNBA) 출신 론다 브라운의 아들인 그는 2023년 US 아마추어 챔피언십 최연소 메달리스트 출신으로 이번 우승을 통해 2028년까지 PGA 투어 출전권을 확보했다.
우승까지 과정은 대역전극이었다. 3라운드까지 선두 제임스에게 7타 뒤진 공동 9위였던 브라운은 최종 라운드에서만 9타를 줄이며 먼저 경기를 마쳤다. 제임스가 18번 홀(파5) 이글로 겨우 동타를 만들어 승부는 연장전으로 넘어갔다.
1차 연장전에서 두 선수 모두 버디를 잡았으나 2차 연장전에서 제임스의 버디 퍼트가 빗나간 반면 브라운은 침착하게 버디를 성공시키며 승부에 마침표를 찍었다.
재미교포 마이클 김은 최종 라운드에서 8언더파를 몰아쳤으나 한 타 차 공동 3위(22언더파 266타)로 아쉽게 대회를 마쳤다.
psoq1337@newspim.com