도경수, 11일 새 싱글 '달링' 발매…2개월 만에 신곡

AI 핵심 요약beta
- 도경수는 9일 새 디지털 싱글 ‘달링’ 발매 소식을 알렸다
- 도경수는 11일 오후 6시 ‘달링’을 온라인 음원사이트에 공개한다
- 도경수는 글로벌 콘서트 투어 ‘데이 오프’를 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 도경수(디오, D.O.)가 2개월 만에 새로운 음악을 선보인다.
도경수는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 '달링(Darling)'을 발매한다.
신곡은 지난 9월 발매된 네 번째 미니앨범 '도파민(DOPAMINE)' 이후 약 2개월 만에 선보이는 신곡이다. 도경수는 글로벌 콘서트 투어를 이어가는 가운데 새로운 음악을 예고했다.
도경수는 9일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 신곡 '달링'의 어나운스 포스터를 공개하며 발매 소식을 알렸다. 이어 콘셉트 티저 이미지까지 선보이며 신곡에 대한 기대감을 높였다.
함께 공개된 콘셉트 티저 이미지는 오래된 사진첩을 펼쳐놓은 듯한 구성으로 시선을 사로잡는다. 풀숲과 작은 유리병에 담긴 식물, 다양한 소품 사진들이 손글씨 문구와 어우러져 따뜻하고 서정적인 분위기를 완성했다.
도경수는 현재 콘서트 투어 '데이 오프(DAY OFF)'를 통해 글로벌 팬들과 만나고 있다. 서울과 마카오 공연을 마친 도경수는 방콕, 자카르타, 가오슝, 싱가포르, 홍콩, 마닐라, 도쿄, 타이베이 등에서 투어 열기를 이어갈 예정이다.
alice09@newspim.com