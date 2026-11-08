[프로농구] '허웅 27점·허훈 12점' KCC, LG 84-74 제압

AI 핵심 요약beta
- 부산 KCC가 8일 창원 LG를 84-74로 꺾었다
- 허웅이 27점, 허훈이 12점 13어시스트로 활약했다
- KCC는 3쿼터 역전에 성공한 뒤 리드를 지켰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=최근 살아나고 있는 부산 KCC가 창원 LG를 제압했다.
KCC는 8일 창원체육관에서 열린 LG와 2026~2027 KCC 프로농구 정규시즌 경기에서 84-74로 이겼다.
지난달 중순 7연패 수렁에 빠져 시즌 초반 부진했던 KCC는 부활 조짐을 보였다. KCC의 허웅이 양 팀 최다 27점을 폭발했고, 허훈이 12점 13어시스트 5리바운드로 더블더블을 기록해 형제가 동반 활약해 팀 승리를 이끌었다. 여기에 루이스 킹이 17점 10리바운드, 숀 롱이 15점 9리바운드로 힘을 보탰다.
반면, 5승 7패를 기록한 7위 LG는 KCC에 0.5경기 차 추격을 허용했다. 전날(7일) 열린 홈 경기에서 고양 소노에 86-85로 짜릿한 역전승을 거뒀던 LG는 백투백 경기의 피로가 풀리지 않았는지 공격에서 침묵했다.
이날 아셈 마레이가 14점 9리바운드 6어시스트, 아치 굿윈이 13점 5리바운드를 분전했지만, 팀 패배를 막을 수는 없었다.
KCC는 허웅의 빠른 공격을 앞세워 초반 리드를 잡았다. 하지만 중반부터 올라온 LG의 기세를 막지 못했고, 1쿼터 종료 직전 윤원상에게 득점을 내줘 19-20으로 뒤졌다.
2쿼터에서는 LG가 정인덕의 외곽포를 시작으로 마레이와 굿윈의 득점을 더해 치고 올라갔다. KCC는 킹과 허웅의 각 2연속 득점에 힘입어 점수 차를 벌리는 것을 막았지만, 승부를 뒤집지는 못했다.
전반은 39-41로 마무리한 KCC는 3쿼터 초반에는 LG와 득점을 주고받던 것도 잠시 킹의 3점슛과 허훈, 롱의 득점으로 50-45 리드를 잡았다. 쿼터 중반 양 팀은 실책과 득점을 주고받았지만, KCC는 허웅과 허훈의 연속 득점에 힘입어 58-53으로 앞섰다.
이후 LG 양준석과 정인덕의 연속 3점슛이 나와 KCC는 58-59로 한 차례 뒤졌다. 하지만 킹의 득점과 허훈의 3점슛으로 다시 리드를 잡은 KCC는 이후 승부를 내주지 않았다.
4쿼터에서도 KCC는 리드를 잡았다. 허웅의 레이업과 김동현의 외곽포로 기세를 올렸던 KCC는 쿼터 중반 롱이 5반칙으로 퇴장을 당했다. 하지만 장재석, 킹, 윤기찬의 득점으로 84-70으로 다시 점수 차를 벌려 위기에서 벗어났고 끝내 팀 승리를 지켰다.
willowdy@newspim.com