안동 문화유산·주민의 삶, 영화로 만난다…헤리티지영화제 첫 개최

AI 핵심 요약beta
- 2026 안동 헤리티지 영화제가 7일 안동 일원에서 개막했다
- 영화제는 15일까지 영화 상영과 전통문화 체험을 진행한다
- 지역 영화제 교류 포럼을 열고 지속 가능한 창작 생태계를 모색했다
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영화 상영·관객과의 대화에 전통문화 체험·전국 지역영화제 포럼까지
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 안동의 역사와 문화유산, 주민의 삶을 영화로 조명하는 '2026 안동 헤리티지 영화제'가 7일 첫 막을 올렸다. 15일까지 9일간 영화상영과 전통문화 체험, 지역 영화제 교류행사를 열어 지역 문화유산과 영상 콘텐츠의 만남을 모색한다.
경북도에 따르면 국립경국대와 안동중앙아트시네마가 주최하는 이번 영화제는 선성현문화단지와 예끼마을, 안동중앙아트시네마, 월영교 등 안동 일원에서 진행된다.
개막식은 이날 오후 5시 선성현문화단지 근민당(동헌)에서 열렸다. 영화·문화예술 관계자와 관람객 등 200여 명이 참석했다. 영화제 트레일러와 예끼마을 주민 인터뷰 영상 상영, 영화 음악 축하공연이 이어졌다.
개막작은 중국 지아장커 감독의 'Still Life'다. 2006년 제작된 이 작품은 급격한 변화 속에 놓인 중국 산샤를 배경으로 각자의 사연을 안고 사람을 찾아 나선 두 인물의 여정을 담았다.
개막에 앞서 같은 날 오후 2시에는 선성현문화단지 세미나실에서 '영상·영화의 앵글로 다시 보는 지역'을 주제로 전국 지역 영화제 교류 포럼이 열렸다. 지역 영화제 관계자와 영화·문화예술 전문가들이 운영 사례와 영화 정책 활용 방안을 공유하고 지속 가능한 창작 생태계 조성 방안을 모색했다.
영화제 기간에는 지역 청년 감독의 단편 영화와 독립 영화, 지역 연극 실황, 대학생 제작 영화 등을 선보인다. 관객과의 대화(GV)와 헤리티지 토크 콘서트도 마련해 지역 창작자와 관객이 소통하는 자리를 넓힌다.
문화유산을 직접 경험할 수 있는 프로그램도 운영한다. 전통 의복·전통 놀이·공예 체험을 비롯해 아카이빙 사진전, 헤리티지 사생대회, 야간 포토존 등을 통해 안동의 문화유산과 주민들의 삶을 접할 기회를 제공한다.
박찬우 경북도 문화체육관광국장은 "안동 헤리티지 영화제가 지역의 역사와 문화유산, 주민들의 삶 속에 담긴 이야기를 영화로 새롭게 발견하는 계기가 되기를 바란다"며 "지역의 고유한 문화 자산이 영상 콘텐츠와 만나 더 큰 가치를 창출하고, 관객과 창작자가 함께 성장하는 지속 가능한 지역 영화 문화 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
nulcheon@newspim.com