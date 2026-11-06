LG전자, 美 밴더빌트대에 첫 브랜드 공간 개관

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 4일 밴더빌트대에 첫 해외 체험공간을 개관했다
- 라이프스굿 라운지에 주요 제품을 배치해 학생 경험을 강화했다
- LG전자는 이벤트와 커리어 프로그램으로 미래 인재 확보에 나섰다
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곽도영 부사장 "활기찬 대학 커뮤니티와 새로운 접점"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG전자가 미국 밴더빌트대학교에 혁신 제품과 기술을 경험하고 브랜드 철학을 경험할 수 있는 체험 공간을 마련했다.
LG전자가 4일(현지시간) 미국 테네시주 내슈빌의 밴더빌트대 학생회관에 112㎡ 규모의 제품 체험 공간 '라이프스굿 라운지'를 개관했다고 6일 밝혔다. 해외 대학에 들어서는 LG전자의 첫 브랜드 공간이다.
이날 개관식에는 박용 LG전자 테네시 생산법인장, 정운태 LG화학 LGCTA법인장, LG에너지솔루션∙제너럴모터스(GM) 합작법인 얼티엄셀즈 박효석 담당 등 LG, 밴더빌트대학교 관계자들이 참석했다.
라이프스굿 라운지는 국내 대학에서 운영 중인 체험공간 '어나더 캠퍼스'의 첫 해외 확장 사례다. 서울대, 한양대, 부산대, 울산과학기술원(UNIST) 등에 설치된 어나더 캠퍼스를 미국으로 확대했다.
라운지에는 올레드 에보 G6, 스탠바이미 2, 스타일러, 울트라기어 게이밍 모니터, 코드제로 무선청소기, 인스타뷰 냉장고, 광파오븐, 퓨리케어 에어로타워 등 LG전자의 제품들이 배치됐다. 학생들이 공부하고 휴식하며 교류하는 일상 속에서 자연스럽게 제품을 경험하도록 했다.
캠퍼스 커리어 센터에도 스타일러를 설치했다. 면접 등 채용 일정을 앞두고 정장을 빌리는 학생들이 의류 관리 기능을 활용해 단정한 복장으로 채용 과정에 참석할 수 있도록 한 것이다.
LG전자는 라운지를 미래 인재 확보 거점으로 활용할 계획이다. 올레드 게이밍 토너먼트, 엑스붐 노래 경연, 캠퍼스 파티 등 다채로운 이벤트를 진행하고, 회사 및 직무 소개, 인턴십 안내, 경영진 및 엔지니어 초청 강연 등 커리어 프로그램을 운영한다.
학부·대학원 연구 프로젝트, AI·공학 분야 협력, 북미 및 테네시 생산법인 방문 등으로 대학과의 협력을 확대하고, 테네시 지역에 진출한 LG에너지솔루션, LG화학 등 계열사와 연계한 활동도 진행할 예정이다.
LG전자는 2018년부터 테네시 생산법인을 운영해왔다. 테네시 공장은 2023년 세계경제포럼(WEF)의 등대공장으로 선정됐으며, 최근에는 피지컬 AI 기술 검증의 핵심 거점으로 활용되고 있다.
곽도영 LG전자 북미지역대표 부사장은 "라이프스굿 라운지는 활기찬 대학 커뮤니티와 새로운 접점이 될 것"이라며 "밴터빌트대 학생들이 일상의 긍정적인 경험을 통해 라이프스굿 가치에 도달할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com