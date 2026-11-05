진주시, '2026 복지박람회' 성황…시민과의 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 5일 실내체육관에서 복지박람회를 개최했다
- 시민과 복지시설 종사자 등 2000여 명이 참석했다
- 복지기관 55곳이 돌봄 지원과 이용 절차를 안내했다
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안정된 일상 지원 행정 약속
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = "나의 일상은 그대로, 돌봄은 더 가까이"
진주시는 5일 진주실내체육관에서 '2026 진주시 복지박람회'를 개최했다고 밝혔다.
시민과 복지시설 종사자 등 2000여 명이 참석한 이번 박람회는 진주시가 주최하고 진주시지역사회보장협의체가 주관했다.
행사는 진주시립국악관현악단과 고운빛소리합창단의 공연으로 시작했다. 지역사회 복지 발전에 기여한 유공자 표창과 개막 퍼포먼스, 복지기관 종사자 공연, 복지 골든벨 등도 이어졌다.
행사장에는 노인·장애인·여성·아동 분야 기관이 참여한 홍보·전시·체험 부스 55개가 들어섰다. 진주시와 국민건강보험공단, 통합돌봄 수행기관이 운영한 전담 부스에서는 대상자별 지원 내용과 이용 절차 등을 안내했다.
진주시는 읍·면·동 행정복지센터를 중심으로 돌봄이 필요한 주민을 발굴하고, 개인별 지원계획을 수립해 의료·요양·복지서비스를 연계하고 있다. 진주시는 30개 읍·면·동에 통합돌봄 신청 창구를 운영하고 있다.
조규일 시장은 "민관이 함께 지역 복지망을 공유하고 소통하는 자리였다"며 "모든 시민이 안정된 일상을 누릴 수 있도록 행정 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com