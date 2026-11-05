이형일 "올해 3% 중반 성장 가능"…피치에 잠재성장률 반등 강조

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 5일 피치 연례협의단에 경제정책 방향을 설명했다
- 올해 한국 경제가 AI·반도체 호황으로 3%대 중반 성장할 것으로 전망했다
- 정부는 성장동력 육성·양극화 완화·재정건전성 강화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"초과세수 미래투자·재정안정에 활용" 설명
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 이형일 부총리 겸 재경부 장관이 국제 신용평가사 피치(Fitch) 연례협의단을 만나 최근 한국 경제 상황과 주요 정책 방향을 설명했다고 5일 밝혔다.
이 부총리는 이날 면담에서 인공지능(AI)과 반도체 산업의 호황에 힘입어 올해 한국 경제가 3% 중반의 성장률을 기록할 가능성이 높다고 설명했다.
특히 그동안 하락 추세를 이어온 잠재성장률도 반등할 것으로 기대했다. 현재의 반도체 중심 경기 호황을 지속 가능한 성장으로 연결하기 위해 미래성장동력 육성, 양극화 완화, 재정건전성 강화 등 3대 정책을 중점 추진하겠다는 계획도 강조했다.
이와 관련해 정부는 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터 등 3대 메가프로젝트와 미래성장동력 육성을 위한 7대 시드(Seed) 사업을 추진한다. AI와 반도체 산업의 생산성 향상이 다른 산업과 내수 전반으로 확산되도록 지원해 경제 전반의 성장 기반을 강화할 계획이다.
또 정부는 주거·일자리·포용금융 등 3대 민생 프로젝트를 통해 청년 일자리를 창출하고 지역 성장 기반을 확충할 계획이다. 일부 산업의 호황에도 산업·지역 간 성장 격차가 지속되고 있는 점을 보완하기 위한 조치다.
이 부총리는 반도체 호황에 따른 세수 증가분을 활용해 미래대응기금 등을 통해 성장동력에 투자하는 한편, 일시적인 세수 증가분의 상당 부분을 적립해 향후 대외 충격에 대비하겠다는 계획도 설명했다.
한편 피치 측은 이번 연례협의에서 한국 경제의 성장세가 일시적인 반도체 경기 사이클을 넘어 구조적으로 지속될 수 있는지에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다.
이에 이 부총리는 "인구 감소와 고령화 등 구조적 어려움에도 대규모 설비투자를 통한 성장동력 육성과 지역·중소기업으로의 AI 확산 등을 통해 경제 전반의 생산성과 잠재성장률을 높일 수 있다"고 강조했다.
wideopen@newspim.com