넥슨, '마비노기 모바일'에 주술회전 콜라보 업데이트 실시

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 5일 ‘마비노기 모바일’에 주술회전 협업 업데이트를 실시했다
- 이용자는 원작 캐릭터 5종으로 변신해 전용 스킬로 전투할 수 있다
- 넥슨은 12월 3일까지 출석·훈련 등 기념 이벤트 4종을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 자회사 데브캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기 모바일'에서 인기 애니메이션 '주술회전'과의 콜라보레이션 업데이트를 5일 실시했다.
이번 업데이트의 핵심은 주술회전 캐릭터로 변신해 전투하는 기능이다. 이용자는 이벤트로 획득한 변신 상자를 이용해 이타도리 유지, 후시구로 메구미, 쿠기사키 노바라, 고죠 사토루, 나나미 켄토 등 5종의 원작 캐릭터로 변신할 수 있다. 변신 후에는 캐릭터별 액티브 스킬을 사용해 전투를 진행한다.
게임 내 던바튼 광장 일대는 주술회전 콘셉트로 새롭게 단장됐다. 학교와 마을 입구, 광장, 잡화점 등 주요 장소가 원작의 분위기를 살린 장식으로 꾸며졌으며, 마을 내 포토부스에서는 컬래버 기념 특별 프레임 2종을 활용한 사진 촬영이 가능하다.
넥슨은 12월 3일까지 콜라보레이션 기념 이벤트 4종을 진행한다. 출석 이벤트에서는 누적 출석 횟수에 따라 주술회전 포스터, 스텔라그램 장식, 타이틀 등을 지급한다. 일일 훈련 이벤트와 누적 접속 이벤트에서도 미션 달성과 접속 시간에 따라 다양한 보상을 제공한다.
이용자는 주간 미션 수행을 통해 버닝 포인트와 함께 주술회전 캐릭터 5종의 변신 상자를 매주 획득할 수 있다. 누적 포인트에 따라 행동 아이템과 타이틀 등 특별 아이템을 추가로 얻을 수 있다.
origin@newspim.com