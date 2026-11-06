[핌in현장] 언차일드, 해체설 딛고 나섰다…"어렵게 컴백, '콘셉트 1황' 될 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 컴백까지 연기되며 긴 공백기를 보낸 그룹 언차일드가 7개월 만에 더욱 강력해진 콘셉트로 돌아왔다.

언차일드는 5일 서울 마포구에 위치한 놀씨어터 합정에서 열리 두 번째 싱글 '팅팅(TiNG TiNG)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "공백기가 길어진 만큼 더 열심히 호흡을 맞추려고 했다. 팬들과 즐길 수 있는 무대를 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD) 티나(왼쪽부터), 나하은, 박예은, 아코, 이본이 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'(TiNG TiNG) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

'팅팅'은 언차일드가 7개월 만에 선보이는 신곡으로, 다채로운 개성과 거침없는 자신감으로 독창적인 세계를 만들어가는 이들의 매력을 담았다.

이날 이본은 "무척이나 기다렸던 컴백이라 아쉬움이 없다 하면 거짓말이지만, 기다려주신 팬들에게 좋은 모습을 보여드리는 게 최우선이라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "데뷔 당시에는 한 치의 오차도 없는 완벽한 무대를 보여드려야겠다는 생각에 집중했는데, 이번에는 팬들과 함께 즐길 수 있는 무대를 완성하고 싶다는 생각이 컸다"고 말했다.

언차일드는 당초 9월 컴백을 계획했으나 소속사 내부 사정으로 일정이 연기됐다. 이후 컴백에 대한 소식이 들리지 않자 해체설까지 불거지기도 했다. 이에 나하은은 "컴백 이야기를 듣고 '팅팅'을 보여줄 수 있다는 생각에 설렘이 컸다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD)가 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '팅팅'(TiNG TiNG)을 선보이고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD)가 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '팅팅'(TiNG TiNG)을 선보이고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

이어 "저희의 모습을 빨리 보여주고 싶다는 마음이 컸기 때문에 더 열심히 연습했다. '빨리 보고 싶다'는 팬들의 말이 큰힘이 됐다"고 덧붙였다.

특히 박예은은 "팬분들이 '이 자리에 있을게, 너희만 오면 돼'라고 해주셨다. 계속 '우리 어디 안 가니까, 건강만 해라'고 안부 물어봐 주시는 게 정말 감사했다"며 팬들에 대한 고마움을 드러냈다.

이어 그는 데뷔 후 달라진 점에 대해 "저희에게 팬분들이 생긴게 가장 큰 차이점이다. 연습생 때는 힘들어도 서로 의지하느라 바빴는데, 데뷔하고 나서는 팬분들의 댓글 하나만 봐도 힘을 자동으로 얻게 되어서 감사했다"며 팬들에 대한 애정을 드러냈다.

나하은은 데뷔를 실감한 순간에 대해 "'엠카운트다운' 전체 출연 무대에 올라갔는데, TV로만 보던 선배님들이 서계시는데, '우리 진짜 데뷔했구나' 싶어서 무대 아래에 내려가서 울었다"고 회상했다.

앨범 동명 타이틀곡은 반복적인 루프와 강한 킥, 베이스를 중심으로 전개되는 프렌치 하우스 장르의 곡으로 기계적인 질감의 신스와 짧게 끊기는 전자음이 독특한 분위기를 만들어내는 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD)가 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 타이틀곡 '팅팅'(TiNG TiNG)을 선보이고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD) 이본이 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 미디어 쇼케이스에서 수록곡 '빛'(TRICKY GRLS)을 선보이고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

아코는 "캐릭터처럼 통통 튀는 매력을 보여드리려고 표정 연습을 많이 했다. 이 노래에 재미있는 포인트가 많기 때문에, 곡에 몰입해서 표정 연기를 가장 열심히 했다"고 강조했다.

나하은은 "곡의 댄스 브레이킹에 락킹이 들어간다. 멤버들과 다 같이 소화하기 위해 이 장르를 열심히 연습했다"고 덧붙였다.

오랜만의 컴백이지만 멤버 히키는 지난 6월 건강상의 이유로 활동을 중단한 바 있다. 이후 회복기를 거쳤지만, 이번 컴백에는 함께하지 못하게 됐다. 이에 박예은은 "히키가 회복하는 게 우선이라고 생각한다. 우리의 자리에서 열심히 하는 게 히키에게도 힘이 될 거라고 생각한다. 이번 컴백을 앞두고 어제 저녁에도 응원을 해줬다"며 근황을 전했다.

언차일드는 신보를 통해 팀의 심볼인 청개구리에 한층 강렬한 '독개구리맛'을 더해 색다른 변신에 나섰다. 이들은 음악, 퍼포먼스, 비주얼을 아우르는 더욱 과감한 변신을 보여줄 예정이다.

티나는 그룹만의 차별점에 대해 "저희 음악 장르도 그렇고 콘셉트도 그렇고 제대로 몰입해서 저희만의 캐릭터로 컴백하게 됐다. 이 부분이 저희의 특별한 매력과 차별점인 것 같다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 그룹 언차일드(UNCHILD) 티나(왼쪽부터), 나하은, 박예은, 아코, 이본이 5일 오후 서울 마포구 NOL 씨어터 동양생명홀에서 열린 두 번째 디지털 싱글 '팅팅'(TiNG TiNG) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.05 yeawon2@newspim.com

나하은은 "언차일드가 청개구리가 아닌 독개구리로 돌아왔으니까 버그개구리와 맞서는 저희 5명의 모습을 지켜봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

긴 공백을 끝내고 컴백한 만큼 목표 또한 뚜렷했다. 이본은 "이번 곡이 아무래도 저희가 비주얼, 퍼포먼스, 음악 모든 면에서 콘셉트에 몰입해서 준비한 만큼 '콘셉트 1황'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 희망했다.

박예은은 "이번 컴백 목표는 '팅팅'으로 인해서 많은 분들이 언차일드에 더 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠고, '팅팅'을 많이 들어주셨으면 좋겠다"고 말했다.

끝으로 언차일드는 "저희가 이번에 어렵게 컴백을 했는데 옆에서 도와주신 분들에게 감사하다는 말을 전하고 싶다. 그만큼 열심히 할 테니 응원해주셨으면 좋겠다"고 전했다.

이날 오후 6시에 발매된 언차일드의 두 번째 싱글 '팅팅'에는 동명 타이틀곡을 포함해 '빛'까지 총 2곡이 수록된다.

alice09@newspim.com