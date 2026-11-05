남종섭 경기도의장 '서수원·월암 나들목 햇빛발전소' 준공식 참석

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 5일 햇빛발전소 준공을 축하했다.
- 서수원·월암 나들목 발전소는 주민참여형 태양광 시설로 조성됐다.
- 남 의장은 도민 참여와 수익 공유 재생에너지 확대를 강조했다.
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유휴부지 2만 7000㎡ 활용한 태양광 발전시설
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당)은 5일 '서수원·월암 나들목 햇빛발전소 준공'을 축하하며 도민이 직접 참여하고 발전 수익을 공유하는 재생에너지 사업의 확대 필요성을 강조했다고 밝혔다.
남 의장은 이날 도의회 대회의실에서 열린 준공식에 참석했다. 행사에는 안명균 경기시민발전협동조합협의회 회장, 주형철 경기도 경제부지사, 염태영 국회의원, 김현수 수원시 제1부시장 및 협동조합 관계자 등 100여 명이 참석했으며 도의회에서는 이홍근 도시환경위원장을 비롯한 위원들이 함께했다.
서수원·월암 나들목 햇빛발전소는 고속도로 나들목 주변 유휴부지 약 2만 7000㎡를 활용해 조성된 주민참여형 태양광 발전시설로 도내 26개 협동조합과 도민 1만 1000여 명이 사업에 참여했다.
남종섭 경기도의회 의장은 "평소 지나치기 쉬운 나들목 주변 부지가 도민의 참여로 전기를 생산하고 지역에 보탬이 되는 공간으로 변모했다"며 "도민이 직접 참여하고 결실을 나누는 재생에너지 사업이 활성화되도록 경기도의회가 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com