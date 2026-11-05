동두천시, 평생학습사업 '포동 L.I.N.K'로 국무총리상 수상

AI 핵심 요약beta
- 동두천시와 포천시는 5일 평생학습 협력사업으로 국무총리상을 수상했다
- 두 도시는 고령화·인구감소에 대응해 교육자원을 공유하고 사업을 추진했다
- 학습 성과를 장학금과 디지털 교육으로 환원한 점에서 높은 평가를 받았다
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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시와 포천시가 공동 추진한 평생학습 협력사업 '포동 L.I.N.K 학습상생벨트'가 제23회 대한민국 평생학습대상 사업 부문 대상인 국무총리상을 수상했다고 5일 밝혔다.
대한민국 평생학습대상은 교육부가 주최하고 국가평생교육진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 평생학습 시상 제도다.
생활 속에서 평생학습을 실천하고 평생학습 문화 확산에 기여한 개인과 기관·단체의 우수사례를 발굴해 시상한다.
이날 사업 부문 대상은 올해 선정된 전체 수상작 가운데 단 1점에 수여됐다.
동두천시와 포천시는 고령화와 인구감소라는 공통 현안에 대응하기 위해 두 지역의 평생학습 자원을 연계하고 시니어 디지털 강사 양성, 반려동물 관련 교육, 학습마을 특화사업 등을 공동으로 추진했다.
'포동 L.I.N.K 학습상생벨트'는 초고령사회에 진입한 두 도시가 행정구역의 경계를 넘어 교육자원을 공유하고 지역 현안을 공동 해결하기 위해 마련한 협력 모델이다.
대진대학교와 양 도시 평생학습마을이 참여해 지·산·학 상생 거버넌스를 구축하고 사업을 운영했다.
두 지자체는 예산 집행 기준과 행정 절차가 다른 상황에서도 11차례 실무협의를 진행하며 사업 방향을 조율했다.
이후에도 실무협의체인 '포동 학습방앗간'을 운영하며 지역 간 협력체계를 이어왔다.
특히 학습 성과를 지역사회에 환원하는 선순환 구조를 구축했다는 점에서 높은 평가를 받았다고 전했다.
학습마을과 시니어 학습자들이 제작한 지역 굿즈와 인공지능 굿즈의 판매 수익금은 지역 청소년 평생학습 장학금으로 환원됐다. 디지털 교육을 이수한 주민들은 경로당을 찾아 어르신에게 디지털 활용법을 가르치는 강사로 활동했다.
지난해 10월에는 동두천시와 포천시 21개 학습마을 주민 400여 명이 참여한 통합 성과공유회를 열고 사업 성과를 공유했다.
이번 사업은 2024년 경기북부 지자체 합동 컨설팅을 계기로 시작됐다. 동두천시와 포천시는 컨설팅 이후 협력 모델을 실제 운영 단계로 발전시킨 첫 사례로 평가받고 있다.
박형덕 동두천시장은 "이번 대상 수상은 두 도시가 경쟁이 아닌 연대와 공유를 선택했을 때 지역의 위기를 배움의 힘으로 극복할 수 있다는 것을 전국에 증명한 값진 성과"라고 말했다.
이어 "함께해 주신 포천시와 대진대학교, 현장에서 애써주신 실무진, 열정적으로 참여해주신 학습마을 주민과 학습자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민 누구나 배움을 통해 성장하고 그 결실이 다시 지역으로 돌아오는 평생학습도시 동두천을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
동두천시는 이번 협력사업을 경기북부를 넘어 인구감소 지역 전반으로 확산할 수 있는 상생 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.
asj7376@newspim.com