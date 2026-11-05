원주시, 첨단의료복합단지 유치 전략 발표…AI 접목 산업 확장

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 5일 첨단의료복합단지 유치 포럼을 개최했다
- 200여 명이 법 개정안의 조속한 국회 통과를 촉구했다
- 원주시는 2027년 종합계획 수립 용역에 착수할 계획이다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 5일 호텔인터불고 원주 다이아몬드홀에서 '원주첨단의료복합단지 유치 결의 및 정책포럼'을 성공적으로 개최했다고 발표했다.
이날 포럼은 원주시와 강원특별자치도, 원주시의회를 포함해 의료기기 기업, 대학, 병원, 연구기관, 공공기관, 지역사회 관계자 등 200여 명이 참석해 첨복단지 유치를 위한 역량을 한데 모았다.
포럼은 원주시의 첨단의료복합단지 지정 필요성과 추진전략 발표로 시작됐다. 이어 허영구 강원의료기기산업협회장이 낭독한 결의문은 지역 첨단의료복합단지 지정을 위한 '첨단의료단지법' 개정안의 조속한 국회 본회의 통과를 강력히 촉구하는 내용을 담고 있다. 참석자들은 피켓과 손 현수막을 들고 종이비행기를 날리며 유치 의지를 다졌다.
기조연설에서는 윤형로 연세대 명예교수와 김영성 원주의료기기산업진흥원장이 첨단의료복합단지 유치 방향 및 전략을 제시했다. 패널토론에서는 산업계, 연구기관, 의료계, 공공기관 관계자들이 원주 지정의 필요성과 주체별 역할에 대해 논의했다.
원주시는 지난달 26일 강원의료기기산업협회 기업 간담회와 이번 포럼을 기점으로 기업, 기관, 지역사회가 함께 첨복단지 유치에 힘을 모아 2027년 첨단의료복합단지 조성 종합계획 수립 용역에 착수할 계획이다.
현재 원주 지역에는 180여 개 의료기기 기업과 대학, 병원, 연구·지원기관, 건강보험공단, 심평원 같은 보건의료 공공기관이 집합해 있다. 시는 이러한 강점을 바탕으로 제조, 연구, 임상 역량을 데이터, 보험, 평가 전문성과 연결해 기업이 제품 개발, 임상, 인허가, 생산, 글로벌 수출에 필요한 지원을 받을 수 있도록 할 예정이다.
또 기존 의료기기 제조 기반에 인공지능(AI)을 접목해 첨단 의료기술(MedTech) 분야로 산업 영역을 확장할 계획이며 각 주체가 의료 문제를 협력해 해결하기 위한 개발 및 검증 체계를 구상하고 있다.
시는 '첨단의료단지법' 개정안이 아직 국회 본회의에 상정되지 않은 상황에서 국회 심의 상황을 면밀히 살펴 강원특별자치도와 긴밀히 공조해 유치 준비를 차질 없이 진행할 방침이다.
구자열 원주시장은 "원주는 30년 가까이 의료기기산업을 육성해왔고, 디지털헬스케어 분야로 지속적으로 확대해 나가고 있다"며 "의료기기 제조 기반에 첨단기술을 결합해 진단부터 치료, 재활, 돌봄까지 아우르는 국가 의료기술의 핵심 거점으로 도약할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com