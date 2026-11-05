"지방 소멸 위기 극복한다"…함양군, 농촌공간 재구조화 추진

AI 핵심 요약beta
- 함양군은 5일 농촌공간 재구조화 사업 추진을 밝혔다
- 2027년부터 2031년까지 377억원 규모 농촌협약을 추진한다
- 생활·문화 기반 확충과 폐축사 정비로 지방소멸에 대응한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주거환경 개선 및 생활 서비스 향상 목표
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 농촌공간 재구조화로 지방소멸 위기 극복에 나선다.
군은 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획·시행계획 수립을 마치고 농촌중심지 활성화, 기초생활거점 조성, 농촌공간 정비, 마을만들기 사업 등을 추진한다고 5일 밝혔다.
핵심 사업은 2027년 농촌협약이다. 함양군은 농림축산식품부의 2027년 농촌협약 대상 시군으로 선정돼 국비 250억 원 등 총 377억 원 규모의 사업을 추진한다. 사업 기간은 2027년부터 2031년까지다.
사업 대상은 북부 농촌재생활성화지역이다. 안의면에는 생애주기별 돌봄서비스를 제공하는 통합돌봄 거점센터를 조성한다. 지곡면과 서하면에는 각각 60억 원을 들여 건강관리와 주민자치 기능을 갖춘 복합커뮤니티센터를 건립한다.
수동면 내백지구에는 30억 원을 투입해 폐교와 노후 축사 등 주거환경을 해치는 시설을 정비한다. 군은 시설 조성과 함께 배후 마을을 대상으로 복지·문화 프로그램도 운영할 계획이다.
2024년 농림축산식품부와 협약을 체결한 남부생활권 사업도 진행 중이다. 함양읍과 마천면, 휴천면, 유림면, 백전면, 병곡면을 대상으로 총 381억 원을 투입해 생활·문화·복지 기반을 확충한다.
함양읍에는 190억 원을 들여 농촌중심지 활성화사업을 추진한다. 교산리에는 2028년까지 연면적 2,100㎡ 규모의 청소년복합문화센터를 조성한다. 음악연습실과 요리체험실, 공예실, 실내체육실 등을 갖춰 청소년과 주민을 위한 문화·여가 공간으로 활용할 예정이다.
마천면에는 다랑복합센터, 유림면에는 온누리센터를 각각 조성한다. 두 시설은 지역 주민에게 복지와 문화서비스를 제공하는 생활 거점으로 운영된다.
농촌공간 정비사업도 추진한다. 대상지는 수동면 금호지구와 함양읍 거면·인당지구, 수동면 내백지구 등 3곳이다.
수동면 금호지구에는 57억 원을 투입해 폐축사 10동과 노후 주택 3동을 정비한다. 군은 정비 이후 금호정원과 나눔텃밭을 조성할 계획이다.
함양읍 거면·인당지구에는 169억 원을 들여 대규모 돈사와 폐축사 22개소, 118동을 매입·철거한다. 군은 지방재정 투자심사와 공유재산 관리계획 심의를 마치고 기본계획 수립에 들어갔다.
내백지구는 2027년 농촌협약 사업에 포함됐다. 옛 상내백초등학교 폐교 건물 6동과 마을 주변 노후 양돈장, 분뇨처리시설 등이 정비 대상이다. 군은 농촌협약 체결 뒤 사업을 본격화할 예정이다.
마을만들기 사업과 시군역량 강화사업도 병행한다. 군은 공모를 통해 사업 대상 마을을 선정하고 마을별로 최대 4억 원을 지원해 공동 이용시설과 생활편의시설을 조성한다.
주민이 마을 발전계획을 수립하고 사업 운영에 참여할 수 있도록 회의 진행과 분야별 전문가 자문도 지원한다.
진병영 군수는 "농촌공간 재구조화 계획을 바탕으로 농촌협약과 정비사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "주거환경과 생활서비스를 개선해 주민이 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com