국회 찾은 박동식 사천시장, "우주항공복합도시 특별법 조속 제정해야"

AI 핵심 요약beta
- 박동식 사천시장이 5일 국회를 찾아 특별법 처리를 요청했다
- 박 시장은 우주항공복합도시가 국가 차원의 산업·연구 사업이라고 강조했다
- 특별법에는 사천·고흥 연계와 연구·교육·기업 지원 내용이 담겼다
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남해안 우주항공 산업벨트 구축 전망
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 우주항공복합도시 특별법 제정을 위한 발걸음이 빨라지고 있다.
사천시는 박동식 시장이 5일 국회를 찾아 우주항공복합도시 건설 특별법의 조속한 심사와 처리를 요청했다고 밝혔다.
박 시장은 이날 특별법을 대표 발의한 서천호 의원과 국회 국토교통위원회 소속 의원들을 잇따라 만나 법안 제정의 필요성을 설명했다.
면담에는 정동만 의원을 비롯해 김은혜·김종양·김정재·김미애 의원 등이 참석했다. 박 시장은 우주항공복합도시가 단순한 지역개발사업이 아니라 산업·연구개발·인재 양성·기업 지원·정주 여건을 연계하는 국가 사업이라고 강조했다.
특별법은 우주항공 분야 산업과 연구, 국제교류, 교육, 행정, 관광 기능을 갖춘 복합도시 건설을 지원하는 내용을 담고 있다. 사천과 고흥 등 우주항공·우주발사체 산업 기반을 갖춘 지역을 연계하는 것이 핵심이다.
박 시장은 "우주항공청이 있는 사천과 우주발사체 산업 중심지인 고흥의 역량을 결집하면 남해안 우주항공 산업벨트 구축과 관련 기업 유치, 일자리 창출에 도움이 될 것"이라고 설명했다.
또 "미국과 유럽 등 우주항공 선진국과 경쟁하려면 정부 차원의 연구개발 투자와 산업 기반 확충이 필요하다"고 강조했다.
서천호 의원은 문금주 의원과 함께 특별법을 대표 발의했으며 여야 의원 41명이 공동 발의자로 참여했다.
박 시장은 "우주항공청 개청을 계기로 대한민국이 우주항공 강국으로 도약하려면 산업과 연구, 인재 양성, 정주 환경을 아우르는 지원체계가 필요하다"며 "특별법이 조속히 제정되도록 국회가 협력해 달라"고 말했다.
m25322532@newspim.com