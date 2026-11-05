대전 중부경찰서, 현장 경찰관 근무환경 개선 간담회

AI 핵심 요약beta
- 대전 중부경찰서는 5일 직장협의회와 근무환경 개선 간담회를 열었다
- 참석자들은 보고 절차 간소화와 겨울철 현장 지원 방안을 논의했다
- 중부경찰서는 건의사항 처리 과정과 추진 상황을 내부에 공개할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 중부경찰서가 현장 경찰관들의 근무환경 개선과 내부 소통을 위해 직장협의회와 정기 간담회를 열었다.
중부경찰서는 직장협의회와 함께 '통통(通通)이음' 간담회를 개최했다고 5일 밝혔다.
이번 간담회에서는 근무환경 개선과 보고 및 지시 절차 간소화, 겨울철 현장 근무 지원 방안 등이 논의됐다.
참석자들은 현장 업무에서 발생하는 불편사항과 개선 의견을 공유하고 관련 부서 검토가 필요한 사안들을 전달했다.
중부경찰서는 분기별로 운영하는 '통통이음'을 통해 접수한 건의사항을 검토하고, 처리 과정과 추진 상황을 내부 폴넷 게시판에 공개할 계획이다.
윤종덕 중부경찰서장은 "현장 경찰관들의 의견을 적극적으로 듣고 근무환경 개선에 반영하겠다"고 말했다.
오흥균 직장협의회 회장은 "현장 의견이 실제 제도 개선으로 이어질 수 있도록 지휘부와 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.
nn0416@newspim.com