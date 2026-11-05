광명시, 자살예방 및 생명존중위원회 개최...생명존중 안전망 강화

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 4일 자살예방·생명존중위원회를 개최했다
- 유관기관 15명이 자살예방 사업 성과와 개선책을 논의했다
- 자살시도자 사후관리와 위기가구 발굴 강화를 추진했다
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박승원 시장 "유관기관 협력체계 강화로 시민 생명 지키는 데 역량 집중할 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 지역사회 자살예방 역량을 높이고 생명존중 안전망을 강화하기 위해 유관기관과 머리를 맞댔다.
시는 지난 4일 광명시청 2층 중회의실에서 '광명시 자살예방 및 생명존중위원회'를 개최했다고 5일 밝혔다.
관련 조례에 따라 열린 이번 위원회에는 최혜민 부시장을 위원장으로 보건소, 시의회, 경찰서, 소방서, 교육청 등 유관기관 관계자 15명이 참석했다.
회의에서는 2026년 광명시 자살인식 실태조사 결과를 공유하고 그간의 사업 성과를 점검했다. 참석자들은 자살시도자 및 유족 사후관리 강화, 경제적 위기가구 발굴과 정신건강 서비스 접근성 향상, 유관기관 간 협력체계 고도화 등 개선 방안을 집중적으로 논의했다.
현재 시는 고위험군 조기 발굴 및 개입, 심리상담·사례관리, 치료비 지원 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며 시민 대상 생명존중 교육과 인식개선 캠페인도 병행하고 있다.
박승원 광명시장은 "자살예방은 행정의 노력만으로는 해결할 수 없는 지역사회 공동의 과제"라며 "위기 징후를 조기에 발견하고 적시에 도움을 받을 수 있도록 유관기관과의 협력을 강화하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com