경남도, 서울 3곳서 관광 팝업행사 운영…수도권 관광객·외국인 등 대상

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 4일부터 9일까지 서울서 경남관광 홍보행사를 열었다.
- 북촌 행사에서 자연·역사·음식 관광과 맞춤형 여행 정보를 소개했다.
- 통영·거제 숙박 할인권 4000여 장을 9일부터 선착순 배포한다.
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한복 체험 및 관광지 추천 프로그램 운영
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 서울 도심에서 수도권 관광객과 서울을 찾는 외국인 관광객을 대상으로 경남 관광자원 홍보에 나섰다.
경남도와 경남관광재단은 4일부터 9일까지 여샛간 서울 성수동과 송파구, 종로구 북촌 등 3곳에서 통합 홍보행사 'GYEONGNAM WEEK IN SEOUL'을 운영한다고 5일 밝혔다.
북촌 행사 '북촌에서 만나는 경남여행'은 7일부터 9일까지 종로구 북촌로 66 경남웰컴센터에서 열린다. 수도권 관광객과 서울을 찾은 외국인 방문객에게 경남의 자연과 역사문화, 음식 관광 콘텐츠를 소개한다.
행사장에서는 한복을 입고 경남을 배경으로 사진을 촬영하는 프로그램과 관광지를 주제로 한 퀴즈, 여행 취향에 따른 맞춤형 관광지 추천 등이 진행된다. 체험에 참여한 방문객은 경남여행 여권에 스탬프를 모을 수 있다.
가족여행과 미식여행, 자연·힐링여행 등 주제별 여행 정보도 제공한다. 경남 관광기념품을 전시·판매하고 방문객의 일정과 관심사에 맞춘 여행 코스도 안내한다.
통영과 거제 관광을 위한 숙박 할인 행사도 알린다. 두 지역은 특별재난지역으로 지정된 곳으로 2026 대한민국 숙박세일 페스타 특별재난지역편을 통해 숙박 할인권 4000여 장이 배포된다.
숙박 할인권은 9일 오전 10시부터 온라인 여행사 여기어때에서 선착순 발급한다. 할인 대상과 금액은 숙박 상품과 이용 조건에 따라 달라진다.
성수동 행사는 4일부터 8일까지, 송파구 행사는 6일부터 8일까지 운영한다. 세 행사는 서울의 3개 거점에서 경남 관광 콘텐츠를 알리고 수도권 방문객의 경남 유입을 늘리기 위해 마련됐다.
news2349@newspim.com