평택도시공사, '2026 고객 아이디어 공모전' 개최…시민 참여 확대

AI 핵심 요약beta
- 평택도시공사는 5일 시민 아이디어 공모전을 개최한다고 밝혔다
- 공모전은 5일부터 21일까지 ESG와 공공서비스 개선안을 모집한다
- 공사는 우수 제안을 선정해 경영과 서비스 개선에 반영할 계획이다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사는 시민의 창의적인 제안을 경영과 서비스 개선에 반영하기 위한 고객 아이디어 공모전을 개최한다고 5일 밝혔다.
공모전 오는 11월 5일부터 21일까지로 시민들의 다양한 의견을 수렴하고 실현 가능한 아이디어를 발굴해 고객 만족도 향상과 공공서비스 품질 개선에 활용하기 위해 마련됐다.
공모 분야는 시민 중심의 지속가능경영을 위한 ESG 경영 슬로건과 공공서비스 개선 및 시민행복 경영을 위한 정책 개선 아이디어 등 2개 분야다.
참가자는 각 분야별로 1건씩 총 2건의 제안을 제출해야 하며 참여를 원하는 시민은 평택도시공사 홈페이지에서 공모전 내용을 확인한 뒤 온라인(네이버폼) 또는 이메일을 통해 접수하면 된다.
공사는 접수된 아이디어에 대해 심사를 거쳐 우수 제안을 선정하고 채택된 아이디어는 향후 공사 경영과 서비스 개선에 적극 반영할 계획이다.
공사 관계자는 "이번 공모전이 시민의 목소리를 경영에 반영하는 소통의 장이 되길 바란다"며 "시민들이 체감할 수 있는 실질적인 서비스 개선이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
krg0404@newspim.com