평택 농촌교육농장 2곳 농촌교육농장 품질인증 신규 획득

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 5일 농촌체험농장 2곳의 품질인증 획득을 알렸다
- 아름드리원예와 우드팜스토리가 농촌교육농장 인증을 받았다
- 두 농장은 안전시설과 교육환경을 강화해 체험 품질을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 지역 내 농촌체험농장 2곳이 농촌교육농장 품질인증을 획득하는 영광을 안았다.
5일 시에 따르면 농촌체험농장인 아름드리원예와 우드팜스토리가 '농촌교육농장 품질인증'을 신규로 획득했다.
농촌교육농장은 초·중등 교과과정과 연계한 농촌 체험 교육 프로그램을 운영하는 농장으로 농업자원과 교육 프로그램, 교육환경 등 5개 핵심 분야에 대해 서류심사와 현장실사, 최종 심의를 거쳐야 부여된다.
인증 유효기간은 3년으로 지속적인 품질 관리를 위해 정기적인 재심사를 통과해야 하는 등 엄격한 관리 기준이 적용되고 있다.
이번에 인증을 받은 아름드리원예와 우드팜스토리는 교육 프로그램의 전문성을 높이고 안전교육 이수, 배상책임보험 가입, 안전시설 보강 등을 통해 학생과 시민이 안심하고 참여할 수 있는 교육환경을 구축하고 있는 것으로 알려졌다.
시는 농촌교육농장의 경쟁력 강화를 위해 맞춤형 전문가 컨설팅과 교육 기자재 지원 하는 등 다양한 지원정책을 펼치고 있다.
시 관계자는 "이번 품질인증 획득은 평택시 농촌체험 프로그램의 높은 수준과 안전성을 객관적으로 인정받은 결과로 학생들이 자연과 농업의 가치를 체험할 수 있도록 다양한 농촌교육 프로그램 지원에 노력하겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com