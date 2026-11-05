평택시농업기술센터 농업생태원 야외화장실 특별상 수상

AI 핵심 요약beta
- 평택시농업기술센터가 5일 농업생태원 야외화장실 특별상을 수상했다
- 해당 시설은 제28회 아름다운 화장실 대상 공모에서 우수 시설로 선정됐다
- 시는 청결·편의·안전성을 높여 쾌적한 화장실 환경을 제공하겠다고 밝혔다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시농업기술센터 농업생태원 야외화장실이 전국 단위 화장실 평가 공모전에서 우수 시설로 선정됐다.
5일 시에 따르면 서울역사박물관 야주개홀에서 열린 '제28회 아름다운 화장실 대상 공모' 시상식에서 평택시농업기술센터 농업생태원 야외화장실이 특별상(협회장상)을 수상했다.
행정안전부와 한국화장실문화협회가 주관하는 아름다운 화장실 대상 공모는 위생적이고 쾌적한 화장실 문화 정착을 위해 매년 우수 화장실을 선정하고 있다.
우수화장실은 화장실의 청결도와 편의성, 안전성, 유지관리 상태, 이용자 중심 환경 조성 등을 종합 평가해 수상하게 된다.
평택시농업기술센터 농업생태원은 시민과 어린이 등 다양한 이용객이 찾는 공공시설로 쾌적하고 안전한 이용 환경 조성을 위해 지속적인 시설 관리와 위생 관리에 힘써왔다.
센터 관계자는 "이번 수상을 계기로 시민들에게 더욱 쾌적하고 안전한 화장실 환경을 제공하겠다"며 "누구나 안심하고 이용할 수 있는 화장실 문화 조성에 앞장서나가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com