서강석 충북국제교육원장, 한국 사도대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 서강석 충북국제교육원장이 5일 한국사도대상을 수상했다
- 서 원장은 37년간 나눔과 봉사로 교육 격차 해소에 힘썼다
- 장학금 4800만원과 스승상 상금 전액을 제자들에게 기부했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 서강석 충북국제교육원장이 37년간 교육 현장에서 실천한 나눔과 봉사 활동을 인정받아 한국사도대상을 받았다.
5일 충북국제교육원에 따르면 서 원장은 이날 충북교육도서관 연수실에서 한국교육삼락회가 수여하는 '2026 한국사도대상'을 수상했다.
한국 사도대상은 교원의 사기 진작과 사도 정신 함양을 위해 2002년 제정됐다. 매년 교육 현장에서 헌신과 봉사를 실천한 교육자를 선정해 시·도별로 수여한다.
서 원장은 37년간 학생 중심 교육을 바탕으로 인성 교육과 교육 격차 해소, 학생 잠재력 계발에 힘써왔다. 2016년 대한민국 스승상 수상 당시 상금 1000만 원을 전액 기부했으며 경제적으로 어려운 제자들을 위해 지금까지 4800만 원의 장학금을 전달했다.
교감·교장 재직 시에는 매일 아침 등교 맞이와 교통 지도를 했고 11년간 매주 토요일 방과 후 배드민턴 교실을 운영하며 강사비 전액을 기탁했다. 한천초와 문백초 교장 시절에는 청주와 진천을 오가며 학생들을 직접 지도했다.
다문화 정책 학교와 한국어 교실 운영을 통한 교육 격차 해소에도 힘썼다. 각종 연구대회에서 22회 입상하고 특수교육·교육 과정 분야 석·박사 과정을 수료하는 등 전문성도 높였다.
서 원장은 "학생들과 함께하며 실천해 온 작은 노력들을 뜻깊게 평가해줘 감사드린다"고 말했다.
baek3413@newspim.com