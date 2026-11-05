이디야커피, 정관장 농구단·배구단과 파트너십

AI 핵심 요약beta
- 이디야커피가 4일 프로농구·프로배구단과 파트너십을 맺었다
- 양 구단은 유니폼에 이디야커피 로고를 부착하고 경기에 나선다
- 안양·대전 가맹점에서 한정 카드와 할인 프로모션을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이디야커피가 안양 정관장 레드부스터스 남자 프로농구단, 대전 정관장 레드스파크스 여자 프로배구단과 파트너십을 맺고 스포츠 마케팅을 강화한다고 4일 밝혔다. 양 구단 선수들은 경기 유니폼에 이디야커피 로고를 붙이고 뛴다.
레드부스터스와는 지난해에 이어 파트너십을 이어간다. 11월 5일부터 내년 4월 11일까지 안양 지역 가맹점과 연계한 프로모션을 하며 선수 5명의 이미지를 담은 한정판 이디야카드와 랜덤 포토카드, 특화 세트메뉴를 선보인다. 한정판 이디야카드 누적 결제액 상위 고객 15명에게는 사인 유니폼을 주고, 유니폼이나 안양 홈 경기 티켓을 가진 고객에게는 아메리카노와 디카페인 아메리카노를 10% 할인한다.
레드스파크스와는 처음으로 손잡았다. 11월 말부터 대전 지역 가맹점과 연계한 프로모션을 진행할 예정이다.
이디야커피는 2022년부터 광주 페퍼저축은행 AI페퍼스, 한국전력 빅스톰, WKBL 박신자컵 등과 협력해 왔다.
이디야커피 관계자는 "앞으로도 다양한 스포츠 마케팅 활동을 통해 고객 접점을 넓히고 브랜드 친밀도를 높여 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com