GOGO 양양, 바둑 레전드리그 정규리그 1위…챔피언결정전 직행

AI 핵심 요약beta
- GOGO 양양이 4일 더나은 문경을 꺾고 정규리그 1위를 확정했다
- GOGO 양양은 11승 3패로 수소도시 완주를 제치고 챔피언전에 직행했다
- 포스트시즌은 11일 시작하며 챔피언결정전은 25일부터 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = GOGO 양양이 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 정규리그 1위를 차지하며 챔피언결정전에 직행했다.
GOGO 양양은 4일 서울 성동구 한국기원에서 열린 대회 정규리그 최종 14라운드에서 김영삼·김영환 9단의 활약에 힘입어 더나은 문경을 2-1로 제압했다.
이로써 GOGO 양양은 정규리그 11승 3패를 기록하며 수소도시 완주와 동률을 이뤘다. 그러나 개인 승수에서 1승 앞서며 최종 1위를 확정했다.
수소도시 완주는 2위로 정규리그를 마쳤다. 디펜딩 챔피언 효림은 3위, 사이버오로는 4위에 올라 포스트시즌 진출권을 확보했다.
개인 부문에서는 의정부 행복특별시의 유창혁 9단이 12승 2패를 기록하며 다승왕을 차지했다. 의정부 행복특별시는 정규리그 5위에 머물렀다.
포스트시즌은 오는 11일부터 시작된다. 3위 효림과 4위 사이버오로가 맞붙는 준플레이오프는 11~12일 열린다. 상위 순위인 효림은 1승만 거두면 플레이오프에 진출한다.
플레이오프는 18~20일, 최종 우승팀을 가리는 챔피언결정전은 25~27일 개최된다.
정규리그 1위를 차지한 GOGO 양양은 챔피언결정전에서 플레이오프를 통과한 팀과 우승을 놓고 맞붙는다.
한편 레전드리그 우승 상금은 3000만원, 준우승 상금은 1500만원이다.
football1229@newspim.com